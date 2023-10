Uomini e Donne, Diego Daddi rompe il silenzio sulla fine della storia con Elga Enaurdu

Gossip TV

L'ex corteggiatore ha parlato per la prima volta del momento difficile che sta vivendo con la moglie, l'ex tronista sarda di Uomini e Donne, Elga Enardu.

La scorsa settimana, l'ex tronista di Uomini e Donne, Elga Enardu ha condiviso alcune Stories ig, in cui, come un fulmine a ciel sereno, ha fatto capire di vivere un momento drammatico legato alla sua lunga storia d'amore con Diego Daddi, ex corteggiatore del dating show con cui è convolata a nozze nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento.

Uomini e Donne, parla Diego Daddi: "Ho la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare"

"Ossa rotte e cuore a pezzi" ha scritto l'ex tronista e ancora: "Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza). La Enardu aveva fatto sapere di aver anche di aver fatto le valige e di aver lasciato la casa in cui viveva con il marito. Trascorsi alcuni giorni dalle dichiarazioni di Elga, Diego Daddi ha deciso di rompere il silenzio, confermando il momento particolarmente delicato che sta attraversando il suo matrimonio:

"Buongiorno, eccomi qua - ha dichiarato Diego su Instagram - Il momento è delicatissimo e molto, molto difficile. Io la farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi seguite per l’affetto e il sostegno che mi avete mandato. Mi avete dato tanta, tanta forza. Ovviamente non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però è arrivato il momento che anche io reagisco. Nel senso, ho fatto l’eremita in questi giorni, sono fatto così, ho un carattere un po’ chiuso ma non devo. Qui bisogna reagire e riprendere tutto ciò che si stava facendo prima, ovviamente con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare. Detto ciò, adesso una bella doccia e si ricomincia."

Diego Daddi ed Elga Enardu si sono conosciuti durante l'edizione di Uomini e Donne 2008/09. La Enardu era tronista e alla fine del suo percorso sul trono scelse Marcelo Fuentes (che le rispose no). Diego, era corteggiatore di Claudia Piumetto che lo scelse anche se alla fine le rispose di no. Usciti dal programma si sono conosciuti e innamorati, convolando a nozze nel 2017.

