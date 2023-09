Uomini e Donne, Elga Enardu e la foto con le valigie: "Ossa rotte e cuore a pezzi". Matrimonio in crisi con Diego Daddi?

Gossip TV

Le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno allarmato i fan.

Nelle ultime ore, i video postati sui social da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne, Elga Enardu hanno sollevato diversi dubbi e sembra che la 47enne sarda stia attraversando un momento particolarmente difficile con Diego Daddi, ex corteggiatore del dating show con cui Elga è convolata a nozze nel 2017.

Uomini e Donne, Elga Enardu: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi"

Elga divenne tronista nel 2009 anche se alla fine del suo percorso scelse Mercelo Fuentes. Diego fu invece la scelta di Claudia Piumetto. Entrambe le troniste ricevettero un no dai rispettivi corteggiatori. Dopo qualche mese dalla conclusione della loro avventura televisiva, tuttavia, tra Elga e Diego scoccò la scintilla e si sposarono nel 2017. Due giorni fa, l'ex tronista sarda e Daddi hanno partecipato a un matrimonio insieme e la mattina seguente Elga ha "sganciato" la prima bomba: un breve video in cui dice di essere tornata a casa "leggermente sconvolta ma forte" con i suoi due cani Giulio e Toy: "La mia unica famiglia".

Poco dopo l'ex tronista ha postato una foto con alcune valigie: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi"."Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza), ha scritto ancora la Enardu.

Elga ha postato un successivo video in cui ha ringraziato la madre per averle insegnato di essere una donna indipendente "sono vicina a quelle donne che magari per ignoranza sono costrette a stare con il proprio marito perché non hanno possibilità economiche"-

