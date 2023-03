Uomini e Donne, Desdemona cacciata da Maria De Filippi: "Ti chiedo di lasciare il programma!". Ma lei poi ci riprova! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, una delle dame del parterre viene bruscamente allontanata da Maria De Filippi, dopo essere stata sbugiardata. Vediamo insieme cosa è successo.

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con un vero colpo di scena: Desdemona è stata allontanata da Maria De Filippi dal programma di Canale 5. Nicole Santinelli prosegue la sua conoscenza con alcuni dei suoi corteggiatori. Va avanti anche la frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio Venturato, il suo focoso cavaliere. A sorpresa, Desdemona prova a farsi riammettere in studio...

Uomini e Donne, Desdemona cacciata da Maria De Filippi!

Maria De Filippi ha fatto sedere al centro studio Desdemona e Ivan per scoprire com'era andata la cena tra i due, decisa per la scorsa puntata. Ma, neppure il tempo di iniziare che Armando Incarnato rivela di aver ricevuto dei messaggi su whatsapp in cui si sentiva la voce di Desdemona che raccontava che era nel programma per dei motivi precisi e che il suo manager la sta coordinando per farla restare più tempo possibile nel programma perché voleva poi essere lanciata in altri programmi. Armando chiede alla dama il permesso di far ascoltare un audio, ma Desdemona nega il permesso di far ascoltare l'audio, anche se afferma di non avere nulla da nascondere. Armando riesce però a far ascoltare il messaggio a Gianni Sperti, il quale rivela di aver scoperto anche lui qualcosa di assurdo sulla dama. Gianni ascolta il messaggio e il suo contenuto è sconvolgente: Desdemona rivela di considerare il programma molto trash, non come una volta, che secondo lei Maria De Filippi ha allontanato in maniera troppo brusca altri cavalieri e che la persona con cui sta parlando sa benissimo perché vuole restare nel programma.

Gianni rivela poi di aver scoperto che Desdemona sta usando la sua popolarità acquisita nel programma per aprire un servizio di consigli e chiacchiere online "Parla con Desdemona" che sarà presto attivo. Mentre la dama annaspa per trovare qualcosa da dire, Maria De Filippi con voce gelida le chiede di lasciare lo studio. Armando vedendola uscire, si rivolge a Giuseppe, con cui la dama nella scorsa puntata aveva voluto allentare la conoscenza e gli chiede se ha qualcosa da dire anche lui. Tina Cipollari lo attacca, accusandolo di essere complice della dama del trono over e il cavaliere chiede il permesso di uscire.

Spazio al trono classico con Nicole Santinelli: la tronista è uscita con un corteggiatore, Francesco e durante l'esterna il ragazzo le ha chiesto cosa pensa dei suoi rivali. In studio, Francesco accusa Cristian di essere superficiale e che per lui non è tanto naturale essere così "fisici", riferendosi agli abbracci scambiatisi tra i due, al primo appuntamento, ma Cristian e anche altri cavalieri del parterre rispondono che sentirsi liberi di abbracciare una ragazza, anche al primo appuntamento, vuol dire semplicemente essere spontanei.

Arriva poi il momento di Gemma Galgani e del focoso cavaliere Silvio Venturato: la loro conoscenza sta proseguendo, sebbene la dama si sentisse un po' intimidita dall'eccessiva intraprendenza del cavaliere. Anche nel raccontare la serata, Gemma non può fare a meno di definirlo "birichino", ma Silvio ammette di essere semplicemente molto passionale e che le sue frasi sono state dette quando già si stavano baciando e accarezzando. Anche Maria De Filippi sembra abbastanza confusa dall'atteggiamento della dama, di solito molto focosa. La dama torinese racconta che però in albergo non è successo nulla, ma che comunque il cavaliere è sempre molto passionale con lei.

Uomini e Donne, Desdemona ci riprova e cerca di farsi riammettere in studio

Dopo il loro momento, Maria annuncia che Desdemona ha chiesto di rientrare: la dama rivela di voler parlare con la conduttrice e la dama afferma che non è vero che pensa che il suo programma sia trash, però Maria la blocca e le dice che non le interessa minimamente di quello che dicano del programma. Ma che lei è stata cacciata perché Desdemona nel vocale ha detto che lei sta sfruttando il programma per avere visibilità. La dama non sembra capire il discorso della conduttrice, soprattutto perché ammette che lei e Giuseppe si sono innamorati, ma che le condizioni di vita di entrambi, che vivono così lontani non sanno come fare, ma la conduttrice con molta calma le ha detto che possono uscire insieme dal programma e pagarsi il biglietto per vedersi. La padrona di casa ribadisce che non è per questo che è stata cacciata, ma perché Desdemona vuole restare nel programma per finalità diverse da quelle per cui è stato creato. Desdemona prova a tirare in ballo altre situazioni accadute in passato e simili alla sua, ma Maria ancora una volta la blocca e le ricorda che le persone che ha citato hanno chiesto scusa e hanno avuto un atteggiamento diverso. Desdemona non sembra comprendere che Maria non vuole più averla nel programma e cerca di perorare ancora la sua causa, ma la padrona di casa è decisa. Inoltre, rivela che la redazione le ha detto che c'era un ragazzo che Desdemona voleva che la corteggiasse e anche Armando conferma questa teoria, rivelando che anche questa ipotetica conoscenza era messa in piedi dal suo manager. Sembra chiaro a tutti che la dama è rientrata per avere un altro quarto d'ora di pubblicità, cosa che la dama nega e scoppia in lacrime. Ma Maria De Filippi è irremovibile e dopo aver ammesso che hanno chiarito la saluta per un'ultima volta.

