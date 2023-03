Uomini e Donne, Roberta Di Padua si scaglia contro Nicole Santinelli, ma la tronista risponde così.. [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Nicole Santinelli e Roberta Di Padua sono di nuovo ai ferri corti per Andrea, il corteggiatore della tronista. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne la puntata è iniziata con una polemica di cui è stata protagonista Aurora Tropea. Spazio al trono over con Desdemona e i suoi corteggiatori, Ivan e Giuseppe. Nella puntata vedremo anche come proseguirà la conoscenza diella tronista Nicole Santinelli con i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Armando incarnato show: il cavaliere mette bocca su tutto

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto Aurora Tropea protagonista del dating show di Canale 5: la dama ha rivelato di aver cercato di lasciare il numero a due cavalieri, entrambi più giovani di lei, ma che entrambi non hanno accettato. Gianni Sperti ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi di prendere parola e ha chiesto alla dama perché è voluta tornare nel programma, dopo che per molto tempo ne aveva parlato male. La dama ha negato di aver mai parlato male del dating show, ma Armando Incarnato è intervenuto e le ha ricordato di quante volte lei ha diffamato il programma di Maria raccontando in varie interviste che tutti i protagonisti del programma prendevano un cachet per stare in studio.

Per il cavaliere questo è parlar male del programma, sebbene uno dei cavalieri, Giuseppe ammette che non ci sarebbe nulla di male se davvero fosse così. Ne nasce una discussione tra i due cavalieri, che però ha vita breve e Gianni chiede di nuovo ad Aurora di raccontare la verità, perché nel caso in cui gli arrivassero direct o screen delle sue dichiarazioni, li avrebbe mostrati nel programma. Aurora Tropea non nasconde che la sua opinione di Gianni e di altri nel programma non è certo positiva, ma non ha mai parlato male del programma e ha deciso di rimettersi in gioco. Per Tina Cipollari questo comportamento è indice delle contraddizioni della dama, perché se non si è trovata bene nel programma, allora, non sarebbe dovuta tornare. Al centro studio si siedono Paola Ruocco e il cavaliere Claudio, che accusa la dama di essere scomparsa dopo che per qualche giorno si erano sentiti. La dama ammette che è vero che è sparita e che aveva detto alla redazione di voler comunicare di voler chiudere con il cavaliere...ma se n'era dimenticata! Queste parole scatenano il fastidio degli opininionisti, ma Maria chiude presto la conversazione e li fa accomodare.

Arriva il turno di Desdemona: la dama ha trascorso un weekend con Giuseppe, ma ha deciso di uscire con Ivan, che aveva provato a corteggiare Tina. La conduttrice chiede come mai il perché di questa scelta e la dama ammette di essere bloccata e di non riuscire ad andare avanti con Giuseppe. Con le lacrime agli occhi, Desdemona ammette di aver paura di soffrire e quando le capita questo cerca di allontanare le emozioni. Giuseppe ammette che vuole rispettare la sua decisione e i suoi tempi e che fino a questo momento non voleva lasciare il suo numero di telefono, ma che dato che Desdemona ha deciso di uscire con Ivan, allora, forse è il caso che anche lui si metta in gioco.

Queste parole scatenano Armando, perché per il cavaliere non aveva senso questo comportamento. Ma il suo intervento divente un'altra occasione per esprimere il suo fastidio verso un atteggiamento della dama, con cui aveva provato a prendere un caffè. Quando sia Maria sia Gianni commentano che non è quello il centro del discorso, l'attenzione ritorna su Desdemona e i suoi corteggiatori. Ivan ammette che con la dama è uscito qualche settimana fa e che è contento di questa nuova opportunità di conoscerla di più. Per Giuseppe arriva anche una dama che vorrebbe conoscerlo, Katia, e il cavaliere decide alla fine di non proseguire nella conoscenza e la manda via.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli risponde a tono a Roberta Di Padua

Spazio al trono classico con Nicole Santinelli e Cristian, uno dei suoi corteggiatori. Il ragazzo ammette di essere un po' intimidito per via delle telecamere, ma Gianni lo rassicura dicendo che si mostra per quello che è e che l'interesse che ha per Nicole è palese ed è proprio il suo imbarazzo a dirlo. Al contrario di Andrea, a cui per l'opinionista interessano più le telecamere. Il discorso Andrea coinvolge di nuovo Roberta Di Padua, la quale non perde occasione di scagliarsi contro la tronista, perché in una puntata la dama non era presente l'aveva nominata.

Tra le due scoppia una nuova litigata, ma la tronista è molto tranquilla e risponde battuta per battuta a quello che dice. La dama, inoltre, rivela che c'è qualcosa che la tronista non sa e cioè che Andrea la guarda e che il vero motivo per cui non balla con lei non è perché non ha interesse. Il corteggiatore però continua a negare di avere interesse per la dama e di essere lì solo per Nicole. L'esterna tra Nicole e Cristian li mostra complici e molto uniti, tanto che il corteggiatore ammette di essere più sereno con lei, ma in studio Andrea interviene e puntualizza che per lui la tronista si fa influenzare dall'opinione degli altri e che lui ha ancora dei dubbi. Nicole lo accusa di non aver voluto togliersi alcun dubbio nei suoi confronti e che anche per questo ha preferito uscire in esterna con Cristian.

