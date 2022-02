Uomini e Donne, Matteo Ranieri piange per Armando Incarnato: ecco cosa è successo

Gossip TV

Puntata difficile per il tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, che ha un duro confronto con il cavaliere partenopeo.

Armando Incarnato ha espresso chiaramente il suo interesse per Denise Mingiano, bella corteggiatrice di Matteo Ranieri. Il cavaliere partenopeo, ignorando il fatto che il tronista sia molto preso dalla corteggiatrice, ha provato a conquistarla lasciando di sasso gli spettatori di Uomini e Donne, e provocando una durissima reazione in Matteo che è scoppiato in lacrime al centro dello studio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato fa piangere Matteo Ranieri

Il percorso di Matteo Ranieri si sta concentrando sulla conoscenza di due corteggiatrici molto diverse tra loro, che hanno totalmente catalizzato l’attenzione del tronista di Uomini e Donne. Dopo aver iniziato a nutrire dubbi sul reale interesse del bel genovese, Denise Mingiano è stata avvicinata da Armando Incarnato che le ha chiesto di non lasciare lo studio e rimanere nel parterre femminile del Trono Over per conoscerlo. Matteo ha perso la calma e ha chiesto spiegazioni a Denise, accusandola di essere una persona falsa e ammettendo di non fidarsi di lei. Ranieri, infatti, ha visto Denise avvicinarsi per la seconda volta ad Armando, e teme che la giovane stia giocando con i suoi sentimenti pur di rimanere nel programma.

Durante la puntata, mentre Nadia ha zittito Gemma Galgani, il tronista ha cercato un confronto con Armando accusandolo di non aver avuto rispetto per la sua conoscenza con la corteggiatrice. Armando ha replicato a tono, chiedendo a Matteo di ragionare su quanto accaduto e di non prendere tutto come un affronto. Nella querelle è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha dichiarato: “Sei cattivo. A te non frega niente di Denise”.

Immediata la reazione di Incarnato, che si è scagliato contro l’opinionista che, a suo dire, farebbe di tutto per sottolineare le sue mancanze pur di poterlo attaccare gratuitamente. Nel frattempo, Matteo è scoppiato in lacrime disperato e ha spiegato di essere così deluso perché molto affezionato ad Armando, che gli è stato vicino anche durante il suo precedente percorso a Uomini e Donne. Vedendo Ranieri in tali condizioni, il partenopeo ha fatto un passo indietro, dichiarando che non proverà più a conquistare Denise.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.