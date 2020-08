Uomini e Donne, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda: chi sono i possibili nuovi tronisti

Gossip TV

Conosciamo meglio Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda, i possibili tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne torna a settembre con una grande novità. Nello studio del trono classico ci saranno ben tre nuovi tronisti ma solo due di loro potranno continuare il loro percorso nel dating show. Chi tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda salirà al trono?

Si avvicina sempre più il ritorno della stagione televisiva di Uomini e Donne. I fan del dating show di Maria De Filippi sono curiosi di scoprire le novità della prossima edizione, dopo l’esperimento del format ibrido tra trono classico e trono over, per ovviare le problematiche legate allo scoppio della pandemia di Coronavirus. A settembre, come appena annunciato dalla redazione, ci saranno tre nuovi tronisti che dovranno contendersi la possibilità di rimanere in studio. Sarà il pubblico a decidere chi tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda meriterà di diventare ufficialmente tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi è Davide Donadei?

Davide Donadei, affascinante pugliese di 25 anni di Gallipoli, nella vita fa il ristoratore dall’età di 16 anni, prima come cameriere e poi come gestore. Il passato di Davide è segnato dai problemi del padre con le forze dell’ordine, che l’hanno costretto a vivere tra i pregiudizi. Crescendo, il Donadei si è riscattato grazie al duro lavoro e ai sacrifici e ora sogna di trovare una donna con la quale condivider la vita. Una curiosità? L’aspirante tronista non ha mai conosciuto la famiglia delle sue fidanzate, proprio a causa della paura del pregiudizio.

Uomini e Donne, conosciamo Davide Blanda

Davide Blanda, ha 27 anni ed è originario di Novara. Il giovane, che nella vita è un operaio in un’azienda alimentare, vive con i genitori e i due fratelli con i quali ama mettersi alla prova su Tik Tok. Il Blanda intraprende il percorso per trovare una persona per la vita, e si rivolge a Uomini e Donne affermando che nella sua città è impossibile conoscere persone nuove. L’aspirante tronista ha avuto una storia importante a 19 anni, con una ragazza più grande, e ora non riesce a trovare affinità mentale e dialogo nelle donne che incontra.

Gianluca De Matteis sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Gianluca De Matteis ha 30 anni, è un fisioterapista e ha tantissimi hobbies. Il bel possibile tronista è un amante dello sport e della moto, sua fedele compagna di viaggio. Gianluca è un grande viaggiatore e vuole scoprire il mondo con lo zaino in spalla, affrontando le difficoltà. Il De Matteis in una donna vuole la fiducia e la libertà, e ricerca ragazze femminili ma anche alla mano. Attenzione ai congiuntivi! Gianluca odia gli errori grammaticali.

