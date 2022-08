Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si rivendono dopo la rottura: ecco cosa è successo

Gossip TV

Incontro tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne dopo la rottura, poi Davide Donadei commenta i like di Nicolò Zaniolo a Chiara Rabbi.

Dopo l’addio definitivo, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono incontrati ancora. L’ex coppia ha dovuto decidere a chi sarebbe andato l’affidamento del cane Rocco, e Davide confida di aver provato un certo effetto rivedendo Chiara, per poi lanciare l’ennesima frecciatina a Nicolò Zaniolo.

Uomini e Donne, Davide e Chiara: come è andato il loro incontro

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati tra un mare di polemiche, create dai fan che hanno accusato il tronista di aver giocato sporco nei confronti della romana, cercando di affibbiarle tutta la colpa per la rottura definitiva. Chiara è tornata a Roma, dove ha iniziato un lento percorso che l’ha portata a risollevarsi, ritrovando il sorriso seppur amareggiata da quanto accaduto con Davide. Lui, invece, è stato visto in diverse occasione flirtare con ragazze in discoteca o presentarsi a serate mondane, noncurante della sofferenza della sua ex fidanzata.

Dopo settimane di lontananza, Chiara è tornata in Puglia per prendere con sé Rocco, il cagnolino che aveva adottato insieme a Davide, il quale si è fatto un tatuaggio in onore del figlioletto peloso che difficilmente rivedrà molto presto. L’incontro sembra essere filato liscio e Davide, rispondendo alle domande dei più curiosi su Instagram, ha ammesso di aver lasciato Rocco a Chiara senza remore quando ha visto come il cagnolino la cercava ripetutamente, per poi confidare di non essere uscito totalmente indenne da quel momento.

“Indubbiamente mi ha fatto effetto. Chiara dopo mia mamma e mio fratello è stata la persona più importante della mia vita e avrà sempre un posto speciale per me”.

Dopo aver chiarito di non essere innamorato, infrangendo i sogni di coloro che speravano in un ritorno di fiamma con Chiara, Davide ha lanciato una frecciatina a Nicolò Zaniolo. Il calciatore di Serie A ha messo like ad alcune foto di Chiara e, nonostante l’ex corteggiatrice abbia chiarito di non aver alcun legame con lui, i fan hanno voluto sapere cosa ne pensasse Davide.

“Se non l’avesse messo forse ancora avrebbe la spalla al suo posto. Scherzi a parte… Ci sta”.

