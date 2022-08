Gossip TV

L'ex tronista e l'ex volto del trono over di Uomini e Donne hanno trascorso la serata insieme in un locale a Napoil. Tra Davide e Roberta era nata una simpatia anche all'interno del programma, ma nascosta dalla Di Padua.

A pochi giorni dall'annuncio della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, arriva un colpo di scena.

Uomini e Donne, Davide Donadei avvistato a cena con Roberta Di Padua, Chiara Rabbi non la prende bene

L'ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato ieri in compagnia di un noto volto del trono over del dating show, l'ex dama originaria di Cassino, Roberta Di Padua, protagonista per diversi anni del parterre femminile del programma.

Davide e Roberta sono stati immortalati a cena in un locale a Napoli. Subito dopo i video e le foto dell'incontro, è esploso il gossip intorno ai due ex volti di Uomini e Donne. In passato, nel corso del trono di Davide, la Di Padua non aveva mai negato un interesse nei suoi confronti e, nel corso di un'intervista al magazine dedicato al programma, aveva parlato di un'attrazione reciproca e che se lui le avesse chiesto di uscire, lei si sarebbe tolta la curiosità.

Secondo quanto è stato poi riferito dall'influencer Deianira Marzano, l'ex dama del trono over avrebbe continuato a cercare ripetutamente Davide tramite i social anche durante la relazione dell'ex tronista con la Rabbi.

A confermare l’indiscrezione della Marzano ci hanno pensato i colleghi di ThePipol Gossip.

L’ex tronista Davide Donadei e la sua ‘scelta’ Chiara Geme, dopo aver annunciato la rottura del loro amore, sui social è successo di tutto: da una parte abbiamo visto Chiara che si è mostrata più volte triste e malinconica, e dall’altra abbiamo visto lui sommerso dalle critiche.

Il suo atteggiamento, spesso spavaldo, ha scatenato l’ira delle followers che l’hanno definito più volte irrispettoso nei confronti della sua ex fidanzata. In più, Donadei, era stato anche accostato ad Arianna Gianfelici (ex concorrente di Amici 20). Alcuni video su Tiktok che li ritraevano sorridenti insieme hanno immediatamente fatto pensare a tutti alla nascita di una nuova relazione tra i due, anche se non erano mai arrivate conferme.

Adesso però accanto a Davide c’è una nuova “dama” inaspettata… stiamo parlando di Roberta Di Padua (ex protagonista di ‘Uomini e Donne Over’). I due cenano, trascorrendo insieme tutto il resto della serata. Cosa succederà? Sarà davvero la volta buona per l’ex tronista, o solo l’ennesimo fuoco di paglia?

Ieri, dopo la segnalazione, è arrivato anche il commento di Chiara Rabbi, l'ex fidanzata di Davide che ha pregato i follower di non inviarle messaggi foto o video inerenti alla questione:

"Non ho intenzione di vedere nient'altro, non mi inviate nulla per favore, ve lo chiedo proprio come un'amica. Vi ringrazio per la solidarietà. "

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.