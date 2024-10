Uomini e Donne, Daniele Paudice svela la sua verità sulla rottura con Gaia Gigli

Gossip TV

Dopo Gaia Gigli, anche l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice rompe il silenzio sui social e svela la verità sulla fine della loro storia d'amore: "Sono rimasto un po’ deluso da questa situazione".

La storia d'amore tra Gaia Gigli e Daniele Paudice è giunta al capolinea. Ad annunciare ufficialmente la rottura è stata lei, ma a svelare i reali motivi del loro allontanamento ci ha pensato l'ex tronista della passata stagione di Uomini e Donne tramite un video pubblicato sui social.

La rivelazione di Daniele Paudice

Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati. Ad annunciare la rottura sui social è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi dal ragazzo. Se in un primo momento l’ex tronista aveva scelto di mantenere il silenzio, poche ore fa ha deciso di intervenire sui social e raccontare la sua verità.

In un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, Daniele ha spiegato che lui e Gaia erano troppo diversi e che stavano attraversando un momento di crisi. L'ex tronista dell'ultima stagione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, però, non si aspettava che la ragazza decidesse di ufficializzare la loro rottura sui social in così breve tempo:

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Come ben sapete io e Gaia non stiamo più insieme. Era da un po’ che le cose non andavano più bene, ma comunque io non mi aspettavo che lei, dopo un giorno che abbiamo litigato, andasse online subito. Sono rimasto un po’ deluso da questa situazione ma comunque le cose stanno così. Tralasciando questo vi voglio dire che Gaia è una bravissima ragazza e una brava persona. Le cose non sono andate, non hanno funzionato anche perché ci siamo resi conto, dopo un po’, che noi siamo veramente due persone diverse. Detto questo, adesso ho bisogno del tempo per metabolizzare tutto questo, prendermi cura di me stesso.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Ieri, lunedì 28 ottobre 2028, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani ha deciso di proseguire la conoscenza con il cavaliere Fabio. Ancora assenti nel parterre over, Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. Per quanto riguarda il trono classico, Martina De Ioannon è uscita con Gianmarco e si è resa protagonista di un'accesa discussione con Mattia. Delusa da quest'ultimo, la tronista ha deciso di eliminarlo. Francesca Sorrentino ha fatto un’esterna con Paolo, ma hanno discusso perché a lui non è piaciuto il suo approccio troppo fisico con Francesco.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.