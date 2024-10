Uomini e Donne, anticipazioni Martina De Iannon contesta un corteggiatore, ancora grandi assenti nell'over

Gossip TV

Ieri, lunedì 28 ottobre 2028, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Gemma Galgani continua la conoscenza con il cavaliere Fabio. Di recente hanno trascorso un'esterna in un maneggio, dove Gemma ha scherzato con battute del tipo: “Bacio il cavallo visto che tu non mi baci”, lamentandosi della mancanza di un bacio. Fabio, dal canto suo, ha chiesto a Gemma di rispettare i suoi tempi, spiegandole di dover prendere confidenza, avendo trascorso 40 anni al fianco della sua defunta moglie. Gemma si commuove, ma in studio viene punzecchiata da Tina Cipollari, che le fa notare ironicamente come stia mettendo ansia a Fabio. La conoscenza tra i due, comunque, prosegue.

Al centro dello studio si trovano Claudia D’Agostino e Diego Tavani. Dopo la puntata precedente, Claudia ha inviato a Diego un biglietto dicendo di esserci rimasta male per la sua decisione di interrompere la conoscenza. Sebbene non si siano sentiti per alcuni giorni, è stato Diego a riprendere i contatti, interessato a darle un’altra possibilità. Claudia ammette di provare attrazione per lui, ma allo stesso tempo vorrebbe conoscere anche Andrea. Andrea, però, esprime perplessità, trovando alcuni atteggiamenti di Claudia poco femminili. In studio riceve critiche per questo giudizio.

Sabrina, intanto, prosegue la frequentazione con Francesco, anche se ammette di avere ancora pensieri per Gabriele. In studio viene criticata, con molti che sostengono stia usando Francesco per dimenticare Gabriele. Durante la puntata arriva Massimo, un nuovo cavaliere interessato a Sabrina, che decide di tenerlo.

Margherita Aiello chiude la frequentazione con William, spiegando di non provare quel "qualcosa in più". Tina interviene suggerendo che Margherita sia ancora legata a Mario Cusitore.

Prasanna e Alessio Pili Stella portano avanti la conoscenza, ma Alessio lamenta una scarsa presenza fisica da parte di lei. Prasanna chiarisce di essere attratta mentalmente ma non fisicamente, mentre Alessio insinua che possa esserci un’altra relazione al di fuori del programma. Maria De Filippi interviene, criticando l’insinuazione di Alessio e spiegando che a 44 anni una donna può essere attratta prima mentalmente e poi fisicamente. Lo invita quindi a continuare a conoscere Prasanna.

Ancora assenti nel parterre dell'over, Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico:

Martina De Ioannon è uscita con Gianmarco, facendogli una sorpresa al suo negozio e conoscendo alcuni suoi amici. In studio Gianmarco ammette che avrebbe voluto baciarla, e Martina conferma che avrebbe ricambiato. Successivamente, Mattia ha raggiunto Martina in camerino per un confronto acceso, che non ha apprezzato. Nonostante le abbia poi inviato dei fiori, Martina sente che la scintilla è svanita e decide di eliminarlo.

Ciro Solineno si lamenta in studio di non essere uscito in esterna. Martina risponde con decisione, dicendogli che può andarsene se non è soddisfatto, e Ciro abbandona lo studio. Durante la puntata, tuttavia, Martina si mostra spesso incuriosita su dove si sia diretto, e, dopo molte esitazioni e incoraggiata da Tina, decide di raggiungerlo alla stazione per parlargli, confessando di sentirne la necessità. Gianmarco, pur dispiaciuto, comprende la sua scelta.

Infine, Francesca Sorrentino ha fatto un’esterna con Paolo, ma hanno discusso perché a lui non è piaciuto il suo approccio troppo fisico con Francesco, l'altro corteggiatore, giudicandolo infantile e poco adatto alle prime uscite. Francesca risponde dicendo di sentirsi a proprio agio con Francesco, giudicandolo un uomo al contrario di Paolo, che pubblica video su TikTok. Paolo, pur ammettendo in studio di aver reagito in modo eccessivo, ribadisce il suo orgoglio. L'esterna successiva con Francesco procede meglio, mostrando un forte trasporto fisico tra i due.

