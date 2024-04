Uomini e Donne, Daniele Paudice si sbilancia sulle corteggiatrici: "Mi hanno stupito, perché..." [VIDEO]

Gossip TV

Il tronista Daniele Paudice di Uomini e Donne ha espresso il suo parere sul percorso nel programma...

Spigoloso, duro e per nulla principesco: così. in diverse occasioni si è definito Daniele Paudice, tronista del programma di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Il nuovo protagonista del trono classico ha iniziato il suo percorso nelle scorse settimane, poco prima della scelta di Brando Ephrikian. Ma ha già un'idea ben chiara di ciò che vuole...

Uomini e Donne, Daniele Paudice si esprime sulle corteggiatrici: "Mi ha stupito che..." [VIDEO]

Il primo giorno da tronista ha richiamato le corteggiatrici, scese per l'appuntamento al buio, perché invece di provare a parlare con lui e conoscerlo, avevano passeggiato per lo studio mangiando patatine. Con questa e molte altre affermazioni, Daniele ha diviso il pubblico della trasmissione, tra chi lo considera un arrogante e un cafone e chi, invece, ne apprezza la disarmante sincerità. Anche le sue corteggiatrici sembrano rispecchiare questo doppio giudizio: c'è infatti chi ha preferito lasciare il programma, perché per nulla interessata ad approfondire la conoscenza del tronista e chi, al contrario, vuole andare oltre la scorza da duro che Daniele indossa perennemente.

Tra queste ultime ci sono Gaia e Valery, che il tronista ha portato in esterna: la prima è mamma di un bimbo, Diego, e sembra aver colpito Daniele con la sua dolcezza, la seconda è una delle amanti delle patatine accusate dal tronista e nella puntata di oggi gli ha dimostrato di non essere disposta a tollerare l'atteggiamento aggressivo che ha adottato, ma di saper rispondere pan per focaccia, qualora Daniele decidesse di continuare a stuzzicarle. Su entrambe le corteggiatrici, Daniele ha voluto raccontare le sue prime impressioni. A WittyTv ha detto di Gaia:

"Volevo mostrarle un lato che non mostro spesso, quella affettusosa con Diego, il mio cane. Ci stiamo conoscendo meglio. Lei è molto come me, ma mi piace come persona: è forte, ma ha delle debolezze che bisogna scoprire con il tempo. Sarà difficile, ma chissà..."

Su Valery il tronista non ha trattenuto il suo divertimento:

"Mi ha stupito, è stata un'esterna simpatica, ha ascoltato che le ho chiamate Mona Lisa le corteggiatrici. Un'esterna simpatica, ma c'era qualcosa che non mi piaceva, volevo stuzzicarla. Non è un partire male, ma se vedo una situazione piatta, non ho poi voglia di proseguire la conoscenza. Siccome abbiamo poco tempo a disposizione, ho bisogno di velocizzarmi e capire chi mi può dare qualcosa e chi meno"

