Uomini e Donne, Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli: "La mia scelta...sei tu!" [VIDEO]

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne mostra la scelta di Daniele Paudice: il tronista, infatti, ha finalmente fatto chiarezza nel suo cuore ed è pronto a lasciare il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi con la persona che sarà la sua compagna.

Uomini e Donne, Daniele Paudice è pronto: ecco chi sarà la sua scelta! [VIDEO]

Daniele Paudice entra in studio, dopo che Maria De Filippi ha annunciato che oggi ci sarà la sua scelta: il tronista è contento che sia presente anche Ida Platano, che nella precedente puntata aveva avuto un ulteriore chiarimento con Mario Cusitore, mettendo un punto definitivo alla loro situazione. La conduttrice annuncia che verrano mostrati i best moments con Marika Abbonato e poi fa entrare in studio la corteggiatrice. Arriva il turno di Gaia Gigli e durante il video dei momenti più belli vissuti insieme, in studio Daniele si emoziona di nuovo. Il tronista ha deciso di trascorrere del tempo con entrambe, ma durante l'esterna con Marika, i due inizialmente litigano, perché la corteggiatrice teme di essere scelta solo come ripiego e perché teme che Daniele abbia paura delle responsabilità che deriverebbero dallo scegliere Gaia - che ha un figlio -.

In studio, la conduttrice chiede alla corteggiatrice se ha cambiato opinione, ma Marika resta della sua idea e mentre Gaia non si sente offesa da questo pensiero, Gianni commenta che non ha una bella opinione del tronista. Anche Tina senza mezzi termini dichiara che spera che sia Gaia la sua scelta e non Marika visto il suo comportamento. Quando tocca all'esterna con Gaia, invece, il tronista e la corteggiatrice sono molto a loro agio e scherzano e ridono e Gaia porta a Daniele un disegno del figlio Diego, dopo che hanno preparato la pizza insieme. L'esterna con entrambe ha anche una seconda parte: in quella con Gaia, Daniele le ha scritto una romantica lettera in cui le racconta di come ha compreso quanto ci tenga a lui con le sue azioni e che se sarà lui il suo compagno sarà fortunato ad averla nella sua vita. In studio però la più emozionata di tutti sembra essere Ida Platano, che non smette di piangere. Come sottolineano sia Gianni sia Tina, non è forse così inaspettato visto come si è concluso il suo trono classico...

Daniele rivela di aver scritto una lettera anche a Marika: questa volta, il tronista ha ammesso di essere rimasto colpito inizialmente dalla bellezza della corteggiatrice, ma che poi conoscendola ha visto anche le sue numerose qualità e che si è proiettato spesso al di fuori con lei. Nella terza parte, si comincia con Marika, che ha regalato al tronista un quadretto e i due ballano insieme, ascoltando una canzone che alla corteggiatrice ricorda di loro. Questa volta anche Daniele si emoziona e Marika lo abbraccia con forza. Dopo questa esterna, Gaia ritiene che la scelta sia Marika, mentre Barbara commenta che non sarà così...Anche Gianni è d'accordo con la dama del trono over. Infine, viene mostrata la sorpresa che Gaia ha organizzato per Daniele: dopo avergli scritto tutti i motivi per cui è felice di averlo conosciuto e perché spera di poter uscire con lei, la corteggiatrice gli fa trovare un piumone con tutte le loro foto stampate sopra. Daniele ammette che è tosta e che comunque vada non dimenticherà mai cosa gli ha fatto provare. In studio Daniele è di nuovo in lacrime e Tina - com'era accaduto con Brando Ephrikian e Christian Forti - si complimenta per la sua sensibilità e il suo carattere, perché è veramente un bravo ragazzo.

Uomini e Donne, Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli: "Purtroppo, la mia scelta...sei tu!"

Arriva il momento della scelta: le due corteggiatrici sono invitate a uscire e Daniele, mentre cambiano le sedute, ringrazia Maria De Filippi per averlo accolto e le regala un bellissimo bouquet. Poi, prima di scegliere, su invito della conduttrice, fa ballare Ida e i due si abbracciano con affetto. Durante il trono dell'ex dama, infatti, Daniele ha più volte ribadito che Ida meritava molto di più di ciò che Mario voleva darle e che non doveva restar male per lui.

La prima a entrare è Marika, confermando così che non sarà la scelta di Daniele: il tronista ammette di essersi proiettato fuori dal programma e che non la considera la sua scelta di ripiego, ma Marika non può essere la sua scelta, perché verso Gaia sente qualcosa di più forte. Marika accoglie le sue parole con molta compostezza: era consapevole fin dall'inizio della puntata che non sarebbe stata lei la scelta e gli augura il meglio, salutando tutti con le lacrime agli occhi. Prima di passare a Gaia, il tronista dà un altro consiglio a Ida: deve stare con qualcuno che abbia voglia di frequentarla e non qualcuno che la consideri una seconda scelta.

Ecco il momento tanto atteso: entra Gaia Gigli e Daniele riepiloga il loro percorso, ricordando quanto dall'inizio la corteggiatrice si sia subito esposta e abbia cercato di farle capire quanto fosse importante per lei. Daniele le ricorda anche che il suo atteggiamento è stato talvolta molto pesante e lui non sempre l'ha apprezzato. Il tono del tronista spaventa Gaia, perché sembra quasi che Daniele voglia dirle che non è lei la scelta, ma alla fine, il tronista le dichiara il suo amore, dicendole che "purtroppo" è lei la sua scelta! Immediatamente, Gaia si alza e lo abbraccia e i due si baciano teneramente, mentre su di loro piovono per l'ultima volta in questa edizione i petali rossi della scelta del trono classico. La coppia è al settimo cielo e Gaia ringrazia la redazione del programma, mentre Daniele commenta ironico che ora si è preso una bella responsabilità visto il carattere di Gaia! I due ringraziano Maria De Filippi e tutto lo studio per quella che è stata, a detta del tronista, un'esperienza di vita!

