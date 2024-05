Uomini e Donne, Mario Cusitore e Ida Platano al centro studio: il corteggiatore chiede una seconda possibilità, ma... [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Mario Cusitore e Ida Platano sono protagonisti di un nuovo confronto al centro studio. Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con l'arrivo inaspettato di Ida Platano in studio. La tronista si ritrova in studio Mario Cusitore, arrivato a chiedere perdono e una seconda possibilità. Il trono over vede Milena e Mario Verona al centro studio: la dama è stufa dell'atteggiamento del cavaliere e sembra decisa a chiudere!

Uomini e Donne, Ida Platano e Mario Cusitore di nuovo in studio

Maria De Filippi chiede di far entrare la tronista: a quanto pare, dopo essere stato cacciato dal programma, Mario ha raggiunto la tronista a Brescia, sperando di vederla. Tuttavia, Ida gli si è negata e gli ha mandato un messaggio tramite la redazione del programma. Nel messaggio, Ida diceva che non aveva alcuna intenzione di assecondare i suoi desideri, ma che se avesse voluto parlarle, allora, poteva farlo in puntata. Da qui la presenza di entrambi in studio. All'ingresso di Mario, la tronista resta impassibile, mentre Tina Cipollari non manca di sottolineare tutte le mancanze che ha avuto nei confronti di Ida. I suoi interventi sono così numerosi che Maria De Filippi interviene e le chiede di lasciarlo parlare: ancora una volta, la conduttrice conferma che Mario aveva dichiarato alla redazione che sarebbe voluto andare a Brescia e la redazione aveva organizzato tutto perché i due si incontrassero.

Ida, tuttavia, non ha intenzione di fidarsi delle sue parole e gli ribadisce che le parole che le ha scritto per lei non hanno valore, perché è stato imperdonabile il suo atteggiamento. Le risposte della tronista, però, appaiono ancora poco incisive e Tina la rimprovera, perché deve dimostrare al corteggiatore che non ha timore delle sue parole. La tronista svela, inoltre, che dopo che lui è andato via da Brescia, si è mostrato sui social con la stessa ragazza del b&b, Melissa Riva, come se nulla fosse e questo per lei è una prova della sua superficialità e di quanto non ci tenga davvero a lei. Mario, però, come sempre, continua ad arrampicarsi sugli specchi e a manipolare la verità a suo piacimento, dichiarando che lui non ha mai confermato che era stato visto nel b&b perché l'orario non era quello giusto.

Inizia una discussione tra il corteggiatore e la tronista, con Mario che continua a ribadire di non aver sbagliato e alla fine viene mandato via nuovamente. Nonostante Ida sia consapevole che il suo comportamento era inqualificabile, la tronista non riesce a non restarci male, ma Tina la riprende e le ricorda che lui l'ha solo sfruttata e manipolata a suo piacimento e lei dovrebbe dimostrare maggior amor proprio. Anche Gemma Galgani interviene e le ricorda che non Mario non era l'uomo per lei.

Uomini e Donne, Milena chiude con Mario Verona: "Non sei coerente!"

Spazio al trono over con Mario Verona e Milena: il cavaliere ribadisce di tenere molto alla dama, mentre Gianni ribatte che il cavaliere sta sfruttando la dama, continuando a conoscere altre donne. Milena e Mario litigano al centro studio, perché la dama continua a ribadire che Mario si comporta in maniera diversa con lei quando è fuori dallo studio. Il cavaliere chiede anche di voler conoscere altre due ragazze che sono arrivate per lui. Ma a questa decisione Milena sbotta che non è davvero interessato a queste due donne e lo fa solo per ripicca. Alla fine Mario decide di non conoscere nessuna delle due, ma Milena si sente delusa da lui e Gianni le consiglia di lasciar perdere, perché è evidente che non può andar avanti così.

Dopo il ballo, Mario dice che Milena sta sminuendo il loro legame, ma Maria De Filippi interviene e gli fa notare che non è affatto così e che si deve rendere conto che sono su due lunghezze d'onda diverse, perché la dama sta dimostrando di tenerci molto. Milena interviene e dice che quando sono fuori dallo studio vivono le stesse emozioni, ma queste emozioni cambiano quando lui è nel programma. La conduttrice gli dice che deve decidere se vuole essere egoista o lasciarla andare, perché Milena potrebbe sicuramente trovare altro.

La puntata si chiude con tutte le adozioni di cuccioli abbandonati che il programma ha favorito tramite l'iniziativa voluta dalla stessa conduttrice e che ha permesso a diversi cagnolini, anche con storie molto difficili, di essere adottati da famiglie amorevoli!

