Uomini e Donne, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli: scelta di cuore o strategia? Dubbi sulla coppia

La scelta del tronista Daniele Paudice è la corteggiatrice Gaia Gigli ma piovono dubbi sulla nuova coppia di Uomini e Donne. Ecco cosa succede.

Il trono di Daniele Paudice ha diviso il pubblico di Uomini e Donne. Se da una parte, infatti, c’è chi ha apprezzato il carattere estremamente schietto del partenopeo, dall’altra c’è chi l’ha trovato insopportabile con il suo approcciarsi alle corteggiatrici. Il tronista ha fatto la sua scelta ma anche quest’ultima non è stata festeggiata con gioia da tutto il pubblico, dato che in molti credono che si tratti di una scelta di strategia e non di cuore. Ecco perché.

Uomini e Donne, Daniele e Gaia nella bufera: cosa succede dopo la scelta?

Quando Maria De Filippi ha presentato nello studio di Uomini e Donne il nuovo tronista Daniele Paudice, il pubblico ha osservato attentamente il percorso del partenopeo e non tutti sono stati entusiasti di vederlo protagonista del dating show di Canale 5. Daniele ha senza dubbio un carattere molto forte, è fermo nelle sue idee e sa cosa cerca in una ipotetica compagna di vita, ma i suoi modi bruschi e supponenti hanno lasciato l’amaro in bocca agli spettatori, che hanno accusato il tronista di peccare totalmente di umiltà.

Nel corso delle puntate, Paudice si è avvicinato a Marika e Gaia, due ragazze agli antipodi ma entrambe molto veraci, finendo poi con il fare la sua scelta come rivelato poche ore fa dalle Anticipazioni. Daniele ha lasciato Uomini e Donne insieme a Gaia Gigli, la giovane mamma che sembra aver stregato il suo cuore esterna dopo esterna, nonostante l’attrazione fisica che il tronista provava evidentemente per la rivale. Gaia, a differenza del suo nuovo fidanzato, sui social è amatissima dal momento che tutti hanno apprezzato il suo percorso e la sua trasparenza, ma una segnalazione rischia di minare la sua immagine dal momento che la corteggiatrice è accusata di conoscere già da ben prima del programma il tronista.

Uomini e Donne, Daniele e Gaia hanno mentito? Il dubbio

Questa segnalazione senza dubbio getta ombre sulla scelta di cuore di Daniele, dal momento che si è trattato anche di una scelta precipitosa: possibile che il tronista fosse d’accordo con la corteggiatrice e che lei abbia chiesto improvvisamente di tagliare e andare via dello studio di Maria De Filippi? Purtroppo la verità rimane sospesa almeno per il momento, mentre ciò che è certo è che per l’ennesima volta il trono classico è stato un fiasco, come ormai da molti anni.

Mancano personalità in grado di far appassionare il pubblico come fu per i troni storici - citiamo Andrea Damante, Andrea Zelletta ma anche Andrea Cerioli per fare un esempio, e ogni volta si presentano dubbi importanti sulla trasparenza dei protagonisti, per non parlare del caso di Ida Platano che è dovuta fuggire dal programma dopo essere stata presa in giro dai suoi corteggiatori. Insomma, da anni il pubblico ha una netta preferenza per il trono over, dove il trash è godibile e meno articolato in strategie.

