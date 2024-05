Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano già prima del programma? Spunta un like sospetto!

Gossip TV

Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano già prima di Uomini e Donne? Spunta un like sospetto! Ecco cosa sappiamo!

Questa edizione di Uomini e Donne sta per volgere al termine: la prossima settimana si registreranno le ultime due puntate del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e di conseguenza il tronista Daniele Paudice farebbe la sua scelta tra le due corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato. Tuttavia, sembra sia spuntata un'indiscrezione proprio sul protagonista del trono classico e su Gaia: i due potrebbero conoscersi già d prima del programma. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne, Gaia e Daniele si conoscevano già da prima del programma?

Durante questi pochi mesi di percorso, Daniele si è avvicinato molto a Gaia, scegliendola tra diverse corteggiatrici e ammettendo di sentirsi molto vicino a lei. Il loro avvicinamento ha subito una battuta d'arresto quando il tronista ha deciso di conoscere anche Marika Abbonato, con cui ha trovato fin da subito un'intesa fisica, tanto da lasciarsi andare a un bacio appassionato che ha infastidito Gaia.

Nel corso di una lunga discussione, Gaia e Marika hanno litigato e la prima ha insultato la seconda, dandole della ragazza facile. Il suo atteggiamento non è piaciuto molto sui socia, visto che lei e Daniele si frequentano relativamente da poco, ma la stessa corteggiatrice ha ammesso di essere molto presa da Daniele.

Il tronista e la corteggiatrice, tuttavia, hanno chiarito e la loro conoscenza è proseguita, tanto che in un'intervista a Witty Tv, il tronista ha ammesso di sentirsi molto legato a Gaia e di avere un forte trasporto per lei.

Uomini e Donne, Daniele e Gaia già si conoscevano? Il like sospetto che ha fatto pensare!

Tuttavia, alcuni utenti, sui social, hanno notato un like sospetto di Daniele a una foto di Gaia risalente a ottobre 2023. E questo dettaglio, riportato a Lorenzo Pugnaloni e da lui condiviso nelle stories, ha scatenato il dubbio nei fan.

Che Daniele e Gaia si conoscessero già da prima del programma? In molti, in realtà, già da prima di questo like sospetto avevano notato che il tronista e la corteggiatrice erano entrati subito in confidenza, come se, in effetti si conoscessero già, ma come sappiamo se fosse questo il caso, la redazione l'avrebbe già scoperto e sarebbero state prese le dovute precauzioni.

Dato che Gaia ha un vasto seguito sui social, è molto probabile che si tratti di una coincidenza e che il tronista, come ha sottolineato anche Pugnaloni, abbia solo messo un like alla foto di una bella ragazza. Anche perché si tratterebbe dell'unico indizio su cui la teoria si baserebbe e sarebbe davvero troppo poco per supportarla ulteriormente.

