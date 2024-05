Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli ospiti a Verissimo: per loro arriva anche il messaggio di Ida Platano! [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, a Verissimo, Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono raccontati dopo l'uscita insieme come coppia da Uomini e Donne. Ecco cosa hanno rivelato sulla loro storia e sul loro passato.

Oggi, sabato 25 maggio, Daniele Paudice e Gaia Gigli sono stati ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato come stanno vivendo i primi momenti della loro storia d'amore lontano dagli studi di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti e innamorati. Da poco, infatti, il tronista napoletano ha scelto la corteggiatrice milanese ed è uscito con lei dalla trasmissione.

Uomini e Donne, Gaia e Daniele ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: "Siamo molto felici"

La conduttrice Silvia Toffanin accoglie in studio il tronista e la corteggiatrice e chiede loro se è cambiato qualcosa ora che sono usciti dal programma. Daniele ammette che, in realtà, stanno vivendo la loro vita come in trasmissione, ma in maniera più tranquilla:

"Dal primo giorno che abbiamo iniziato fino a oggi non è cambiato nulla, siamo sempre noi stessi...però siamo più liberi senza telecamere."

"Sono felice, è stato uno dei momenti più belli di tutta la mia vita" dice Gaia con sguardo sognante, con Daniele che concorda e aggiunge:

"Ci stiamo conoscendo, ma piano, senza fretta"

Gaia Gigli ammette che fino alla fine non pensava di poter essere la scelta e ancora non riesce a credere alla sua fortuna. La coppia ha raccontato anche del primo bacio che nel loro caso è tardato ad arrivare. La corteggiatrice ammette che era preoccupata di non piacergli, mentre Daniele svela che ha aspettato a baciarla anche a causa del suo atteggiamento frenato e a volte pesante, mentre dall'altro lato con Marika Abbonato, la situazione presentava maggiore leggerezza e con lei il bacio era scattato più facilmente. Rivedendo l'esterna del primo bacio, Daniele torna a emozionarsi, come già gli era capitato in studio:

"Sono partito che ero l'uomo d'acciaio e invece mi sono trasformato in burro. Non vivevo tutto questo da anni, sono sempre stato una persona che per paura schiva i sentimenti, ma per ora mi sto lasciando andare"

Uomini e Donne, Ida Platano e il messaggio per Daniele Paudice e Gaia Gigli!

Gaia Gigli racconta anche del suo difficile passato. La corteggiatrice ha svelato che il padre di suo figlio Diego, che oggi ha 4 anni, non era una bella persona e che, nonostante la sua famiglia provasse a farle comprendere che non poteva continuare a frequentarlo, non riusciva a lasciar andare questo amore tossico:

"Mi ero innamorata della persona sbagliata, ero in loop da cui non riuscivo a uscire, anche se la mia famiglia e gli amici mi dicevano di lasciarlo, pensavo che fosse l'uomo della mia vita. Poi sono rimasta incinta e lui non è stato né presente né vicino, l'ho vissuta tutta con mia madre. Tutto era terrificante, poi quando è nato mio figlio ho capito che dovevo proteggere lui e quello mi ha fatto reagire. Ti viene naturale"

Daniele e Diego si sono conosciuti in videochiamata e il tronista è molto affettuoso con il piccolo. Alla conduttrice non nasconde che un giorno gli piacerebbe diventare padre: "Perché no, sarebbe bello". Anche Daniele ha vissuto un passato non sempre facile, proveniendo da un quartiere di Napoli in cui tanti amici si sono persi in percorsi di vita sbagliati, ma grazie alla sua forza di volontà, il tronista è riuscito a non farsi coinvolgere e a creare una vita di cui essere fiero.

A sorpresa, per la coppia arriva anche il messaggio di Ida Platano: la tronista con cui Daniele Paudice ha condiviso il trono, sebbene con esito diverso nel suo caso. Ida racconta che fin dal primo momento in cui Daniele si è seduto accanto a lei, ha percepito la sua sensibilità ed è contenta che non si è sbagliata su di lui. Inoltre, aggiunge che è felice di vederlo con Gaia e augura alla coppia tutta la felicità del mondo:

"Vivetevi, rispettatevi e amatevi, vi abbraccio fortissimo"

Daniele è molto commosso dal messaggio dell'ex tronista e le augura di trovare la felicità: "Ida mi ha capito dal primo giorno, spero che trovi presto la sua anima gemella che se lo merita".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne