Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli: "I nostri primi giorni insieme"

Gossip TV

L'ex tronista campano Daniele Paudice e l'ex corteggiatrice Gaia Gigli hanno raccontato a Uomini e Donne Magazine le prime settimane insieme dopo la scelta avvenuta nel dating show di Canale 5.

L'ex tronista campano Daniele Paudice e l'ex corteggiatrice Gaia Gigli, hanno raccontato a Uomini e Donne Magazine le prime settimane insieme dopo la scelta avvenuta nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Gaia Gigli: "Non pensavo di essere io la scelta di Daniele"

Molti ci avrebbero scommesso, dal primo momento in cui Gaia e Daniele si sono guardati. Altri, come Gaia stessa, erano incerti: "Ho sempre pensato di non essere io la scelta" ha spiegato la 25enne milanese, che oggi invece il suo lieto fine con Daniele. È stato un percorso molto spontaneo quello del tronista napoletano, che ha seguito il cuore e ha voluto al suo fianco Gaia, con le sue insicurezze, le sue fragilità, e anche il suo temperamento forte e combattivo. Da fidanzati Daniele e Gaia si sono dati alle video-chiamate, mentre piano piano si stanno conoscendo giorno dopo giorno." Lui è un dormiglione" ha raccontato l'estetista di Nerviano, "ma soprattutto è molto dolce e premuroso con mio figlio".

Gaia ha poi raccontato come hanno trascorso le prime 24 ore dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne:

"È stato strano per entrambi, ma ci siamo trovati subito a nostro agio. Abbiamo parlato molto... e riso tanto. Abbiamo chiamato subito familiari e amici. Sembrava quasi se lo sentissero già. Erano tutti molto felici. Mi sono sentita di presentarglielo subito. Gliel'ho già mostrato in videochiamata, e sono rimasta piacevolmente colpita dalla reazione di entrambi. Daniele è molto gentile e premuroso nei suoi confronti e mio figlio lo cerca sempre. Il primo giorno e la prima notte che abbiamo vissuto insieme, mi sono svegliata per prima e ho aspettato si svegliasse anche lui, intanto ho preparato la colazione. È stato un momento dolcissimo"

Daniele ha avuto le idee chiare sin dall'inizio:

"Dal primo momento in cui ho visto Gaia ho percepito un'energia positiva. Sicuramente dopo il nostro primo bacio ho iniziato a pensarla in modo diverso. Poi, l'ultima giornata trascorsa insieme mi ha dato la conferma che era lei quella che volevo. Gaia non è solo una dura. Ha tanti lati sensibili. Diego, il figlio di Gaia, lo sento quasi tutti i giorni, quando chiamo Gaia. È un bambino dolce, solare, e gli voglio già bene"

L'ex corteggiatrice ha poi parlato delle discussioni avvenute con Marika Abbonato:

"Mi rendo conto di essere stata un po' troppo diretta nel dirle quello che pensavo, ma non era mia intenzione offenderla"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.