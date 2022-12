Uomini e Donne, Cristina Tenuta prende in giro Armando Incarnato? La segnalazione inaspettata

Gossip TV

Cristina Tenuta, dama del trono over di Uomini e Donne, dice di essere presa da Armando Incarnato ma nessuno le crederà più dopo l’ultima segnalazione.

Una nuova segnalazione mette in dubbio la sincerità di Cristina Tenuta, nuova dama del trono over di Uomini e Donne. Sebbene si dica interessata esclusivamente a conoscere Armando Incarnato, non nascondendo la frustrazione per il continuo rifiuto del cavaliere partenopeo, alcune foto dimostrano che Cristina si diverte tantissimo lontano dalle telecamere con un misterioso uomo.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta sotto accusa

Nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne è approdata Cristina Tenuta, bellissima dama molto apprezzata dal pubblico e dagli opinionisti per i suoi interventi brillanti e le sue idee chiare. Dopo aver discusso pesantemente con Armando Incarnato ponendo fine alla loro conoscenza, Cristina ha fatto un passo indietro e ha cercato in tutti i modi di riconquistare la fiducia del cavaliere partenopeo, persa a causa dell’intromissione di Riccardo Guarnieri che ha provato a corteggiare la dama.

Nonostante le belle parole, Armando non ha cambiato idea e, stando alle Anticipazioni di Uomini e Donne, il partenopeo si confesserà invaghito di Antonella Pierini, infastidito dal rapporto che lei sta costruendo con Luca al punto da sfiorare la rissa con il rivale. Mentre Incarnato ribadisce il suo interesse per l’ex tronista dagli occhi blu, Cristina si rifiuta di conoscere nuovi cavalieri ammettendo di essere troppo presa da Armando ma questa volta nessuno sembra crederle. Anche Gianni Sperti, che ha una palese adorazione per la bella dama, ha ammesso di trovare l’interesse per Armando una palese scusa dato che tra loro non è più successo nulla da tempo.

A dar ragione a Sperti arriva una segnalazione shock, giunta alle orecchie di Deianira Marzano, che pubblica le foto di Cristina in compagnia di un altro uomo durante una serata mondana. Il segnalatore, inoltre, ammette di aver visto tra i due molta complicità e di non credere che possano essere semplici amici. Insomma, Tenuta sta prendendo in giro tutti, Armando compreso? Nel frattempo, al web non sfugge il gesto premeditato di Ida Platano e scoppia il caos.

