Uomini e Donne, Ida Platano lo ha fatto di proposito: torna in studio e umilia così Riccardo Guarnieri, web in rivolta

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza ma ai fan del programma non sfugge lo sgambetto che la dama ha fatto al suo ex fidanzato.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno fatto il loro trionfale ritorno, mostrandosi innamorati e felici dopo due settimane dall’addio al programma. Riccardo Guarnieri non l’ha presa bene e c’è chi ha notato un dettaglio scioccante, che sembra essere stato fatto da Ida con tutto il proposito di ferire ulteriormente il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne, Ida Platano lo ha fatto apposta? Il dubbio

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, pronti ad approfondire l’attrazione reciproca e il sentimento nascente tra loro, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio più innamorati che mai. Sebbene siano passate solamente due settimane dal loro addio al programma di Maria De Filippi, i due piccioncini hanno vissuto momenti talmente magici e di complicità da essere pronti a confessare in pubblico di essersi innamorati l’uno dell’altra. Un momento dolcissimo, concluso con un ballo al centro dello studio dove Ida e Alessandro sembrano volersi mangiare di baci, incapaci di trattenere la passione nonostante il contesto televisivo, che tuttavia è stato letto in modo ben diverso dal pubblico del dating show di Canale 5.

Alcuni utenti di Instagram, infatti, hanno notato che Ida indossava la stessa identica maglietta indossata quando Riccardo Guarnieri le fece la proposta di matrimonio al centro dello studio anni fa. Questo, unito al fatto che Guarnieri ha lasciato lo studio in preda alla rabbia malcelata, rifiutandosi addirittura di guardare la coppia, ha fatto pensare che anche i gesti d’affetto tra Ida e Alessandro fossero una forzatura architettata dalla dama bresciana per vendicarsi apertamente del suo ex fidanzato. Un pensiero malevolo che, tuttavia, è sorto spontaneo a tantissimi spettatori i quali si sono riversati sul web per commentare, certi che se Riccardo dicesse ad Ida di essere ancora innamorato di lei e di voler tornare a fare coppia fissa in modo più che chiaro, lei capitolerebbe in un instante lasciando Vicinanza senza troppe remore.

È chiaro che questa è e rimane una semplice congettura da parte di alcuni telespettatori, dal momento che attualmente Ida e Alessandro fanno ancora coppia fissa, girando per l’Italia insieme come due veri innamorati, assaliti dai fan a Milano. E Riccardo? Il cavaliere pugliese ha combinato un bel guaio con Gloria Nicoletti, la quale ha preso le distanze dopo aver capito che per lui non c'è speranza di un futuro romantico insieme ma semplicemente tanta attrazione fisica, ma le Anticipazioni ci rivelano che Riccardo tornerà ancora una volta a bussare alla porta della dama romana tra qualche settimana.

Ida ha indossato lo stesso lo vestito RAGAAAAA #uominiedonne pic.twitter.com/XQgfRI8B3h — Pagina_di_foto (@Paginadifoto) December 12, 2022

