Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone rivela: "Tutto pronto per le mie nozze, poi ho scoperto delle chat..."

Il cavaliere del torno over di Uomini e Donne Cristiano Lo Zupone si racconta al magazine ufficiale della rivista. Ecco cosa ha svelato!

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere del trono over Cristiano Lo Zupone ha raccontato del suo passato e di un particolare episodio avvenuto prima di entrare nel mondo del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone a un passo dalle nozze: "Poi ho scoperto delle chat e..."

Nel programma ha brevemente frequentato Jasna Amodei, ma le vibes positive che aveva diffuso si sono presto esaurite quando è scesa per lui un'altra corteggiatrice, Giulia. Dopo aver scaricato Jasna, Cristiano ha iniziato una conoscenza turbolenta con Giulia, minata dalla sua volubilità e dall'atteggiamento un po' farfallone del cavaliere.

Tuttavia, alla rivista, ha dichiarato di non essere un latin love, ma di aver avuto poche storie, ma lunghe. Inoltre, ha rivelato che gli sarebbe piaciuto sposarsi ma la vicenda non si è conclusa felicemente...e non per sua scelta! Stando alle sue parole, per Cristiano l'amore è una cosa seria e il suo modello di riferimento sono i suoi genitori:

"Ancora oggi vedono la tv mano nella mano, vanno a fare la spesa abbracciati. I rapporti che non arrivano a quella sinergia per me sono una svendita"

Sulle sue storie passate non si nasconde e ammette che in almeno due casi è stato lui a voler chiudere ogni rapporto: l'ultima è nata prima come una relazione a distanza, poi si è trasformata in una convivenza che lo ha portato a spostarsi da Bari a Bologna, ma con un finale che non era da favola.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone si racconta: il percorso nel programma e le nozze mancate

Per quanto riguarda il suo percorso a Uomini e Donne, Lo Zupone ha raccontato che è stato già presente nel programma e questa è la terza volta che vi partecipa. La prima risale al 2006 e il cavaliere svela che è stata la zia a scrivere al programma affinché potesse parteciparvi, poi alla seconda occasione ha conosciuto Ernesto Russo e i due sono stati anche amici per qualche tempo.

Il cavaliere racconta anche del mancato matrimonio che è saltato quasi alla vigilia delle nozze:

"La storia più importante che ho avuto è terminata alla vigilia di un matrimonio, è stato un momento che mi ha cambiato. Era tutto pronto, mancava pochissimo. Poi da quello che ho scoperto, ho dedotto che la mia futura sposa sentiva un'altra persona. Erano solo chat, non si erano mai visti, però, non sono riuscito ad andare avanti: ripongo tutta la mia fiducia nella mia compagna, se questa viene meno, per me non c'è più ritorno"

