Uomini e Donne, Cristian Forti sulla scelta di Brando Ephrikian: "Sono di parte, mi aspettavo che..."

L'ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Forti, ha rivelato cosa ha pensato della scelta di Brando Ephrikian!

Il trono classico di Uomini e Donne ha visto protagonisti Cristian Forti e Brando Ephrikian: i due giovanissimi tronisti hanno scelto entrambi le loro compagne, uscendo dal programma rispettivamente con Valentina Pesaresi e Raffaella Scuotto. La scelta di Brando è andata in onda su Canale5 qualche giorno fa e ha registrato altissimi ascolti, quasi il 29% di share, confermando la popolarità del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristian Forti commenta la scelta di Brando Ephrikian

La scelta di Brando Ephrikian è arrivata dopo 7 mesi di percorso e ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne: molti fan, infatti, speravano che il trevigiano scegliesse la corteggiatrice napoletana ed è stato subito chiaro - nella puntata della scelta - che Brando si è totalmente innamorato di Raffaellasenza neppure rendersene conto. Nonostante inizialmente il tronista subisse il fascino di Beatriz, lui stesso ha ammesso in seguito che le divergenze caratteriali lo hanno spinto ad allontanarsi da lei, mentre le attenzioni e il carattere focoso ma più maturo di Raffaella sono diventati per lui sinonimo di Casa. Ed è esattamente questo che Brando le ha detto, nel post-scelta, con un romantico tributo in cui le ha rivelato quanto sia importante per lui.

Sulla scelta di Brando ha espresso la sua opinione anche Cristian Forti: l'ex tronista ha lasciato il programma con Valentina Pesaresi e insieme i due sono stati protagonisti del format del giornalista Lorenzo Pugnaloni. Ai microfoni di Casa Lollo, la coppia ha svelato cosa pensa della scelta del tronista trevigiano. In particolare, Cristian ha affermato:

"Si mi è piaciuta la scelta ma lui è un mio amico, quindi sono di parte. L’importante che sta bene ed è felice ma io lo vedo che è felice e sta bene. Mi aspettavo fosse Raffaella la scelta. Vedendolo al di fuori come stava con lei, me lo aspettavo. Lui era molto preso da entrambe le ragazze, si vedeva. Poi ci sono momenti in cui pensi più a una o più a un’altra, quindi lo capisco che ti prendi più tempo. Penso che lui inizialmente si sia ritirato perchè ha avuto paura di alcune reazioni che ha visto e voleva una scelta bella. Non era un bel mood. Da quando abbiamo iniziato a me e Brando ci hanno massacrato, anche a livello social. Siamo stati molto bersagliati."

Per quanto riguarda le critiche ricevute, entrambi i tronisti sono stati giudicati troppo giovani e immaturi quando venne pubblicato il loro video di presentazione. Inoltre, inizialmente i loro percorsi non avevano appassionato molto i fan del programma, che solo verso la fine di entrambi i troni hanno dimostrato un certo affetto per i ragazzi e hanno, invece, sempre difeso a spada tratta le corteggiatrici, considerandole le vere protagoniste del trono classico.

