Uomini e Donne, Cristian Di Carlo si espone dopo i messaggi social nel triangolo Andrea-Nicole-Carlo

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, Cristian Di Carlo, ha detto la sua dopo i vari messaggi pubblicati dalla tronista e dai suoi corteggiatori, Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il trono di Nicole Santinelli si è concluso con la scelta della tronista di uscire da Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, insieme al corteggiatore Carlo Alberto Mancini. Purtroppo, la loro storia è naufragata nel giro di poche settimane e nei giorni scorsi diversi ex corteggiatori della tronista hanno detto la loro sulla rottura, tra questi anche Cristian Di Carlo.

Uomini e Donne, Cristian Di Carlo torna acommentare la rottura tra Nicole e Carlo

L'annuncio della rottura era stato dato da Carlo Alberto tramite una diretta Instagram che aveva scatenato non poche polemiche: a commentare negativamente la scelta dell'ex corteggiatore di esporsi così sui social a poche ore dalla rottura con Nicole erano stati sia il cugino della tronista, sia lo stesso Cristian Di Carlo, il quale aveva pubblicato un commento piuttosto duro contro l'ex rivale:

"Se a 35 anni farò un video nel quale annuncerò in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi."

Nei giorni scorsi si erano poi diffuse voci che dietro la rottura tra Carlo e Nicole ci fosse un terzo incomodo: Andrea Foriglio, nominato dalla tronista in un audio in cui rivelava i motivi per cui era finita la storia. Tuttavia, Foriglio era intervenuto a sua volta con un video sui social, in cui elogiava Nicole ma smentiva anche ogni rumors su un suo coinvolgimento, presente o futuro. A queste parole ne erano seguite altre di Carlo Alberto, che aveva spiegato ai fan in che modo aveva cercato di dimostrare alla tronista quanto tenesse a lei.

Estraneo a tutta questa situazione, Cristian Di Carlo, tuttavia, ha comunque deciso di lanciare quella che sembra una frecciatina: nelle sue stories su Instagram, infatti, ha pubblicato un selfie con una frase molto eloquente:

"L'amor proprio al primo posto, sempre. Passo e chiudo"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne