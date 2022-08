Uomini e Donne, colpo di scena per Marcello Messina: impossibile tornare in studio a settembre

Gossip TV

Ecco perché Marcello Messina non potrà prendere parte alla nuova edizione di Uomini e Donne.

Con grande delusione da parte del pubblico di Uomini e Donne, Marcello Messina non potrà tornare nello studio del dating show di Canale 5 a settembre. Perché il cavaliere torinese non sarà parte del cast della nuova edizione? Il mistero è facilmente svelato.

Uomini e Donne, Marcello Messina rinuncia al programma… per amore!

Marcello Messina è rimasto nel cuore degli spettatori di Uomini e Donne dopo un percorso particolare, culminato con discussioni sempre più feroci nello studio del dating show di Canale 5 che lo hanno visto contro Armando Incarnato, più di una volta. Quando Marcello, infatti, ha messo fine al flirt con Ida Platano annunciando di non avere per lei alcun forte trasporto, al contrario di quanto invece riportato dalla dama bresciana, il cavaliere è stato accusato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata e di aver deliberatamente preso in giro Ida.

Accuse respinte con forza da Messina che, trovando appoggio in Isabella Ricci, ha accusato a sua volta Armando, Ida e Gemma Galgani di essere in studio da anni per visibilità non avendo mai concluso nulla in merito alla loro vita amorosa. Un affondo che per mesi è risuonato sui social, dove il popolo del web si è detto decisamente d’accordo con il torinese. Mentre un ex cavaliere sputa veleno su Ida e Gemma, Marcello ha annunciato di essere tornato single dopo aver messo fine alla storia d’amore con Viviana.

Conosciuta durante un giorno lavorativo qualsiasi, Viviana ha fatto breccia nel cuore del cavaliere che per lei arrivò a lasciare anche il programma, pronto a gettarsi a capofitto in questa conoscenza. Per questo motivo, sapendolo tornato single, il pubblico ha ipotizzato che Marcello sarebbe tornato nel parterre maschile del trono over, vista anche la popolarità che ha raggiunto tra i telespettatori e tutto il supporto positivo dal quale è stato investito nei mesi, ma purtroppo per tutti i suoi fan non sarà così. Poche ore fa, infatti, Marcello e Viviana hanno pubblicato una serie di scatti e video nelle rispettive Ig Stories, sancendo in questo modo il ritorno di fiamma. Sarà la volta buona per la coppia? Quel che è certo è che al momento Marcello è impegnato e dunque non sarà su Canale 5 a settembre.

