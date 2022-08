Uomini e Donne, ex cavaliere umilia Gemma Galgani e Ida Platano: ''La regina e l’attrice di soap''

Gossip TV

Simone Virdis, ex cavaliere di Uomini e Donne, ci va giù pesante con Ida Platano e Gemma Galgani.

Gemma Galgani e Ida Platano ricevono un trattamento di favore da parte della redazione di Uomini e Donne? Secondo l’ex cavaliere Simone Virdis, alcuni dei protagonisti più noti del Trono Over avrebbero la possibilità di comportarsi ben diversamente dagli altri, più che semplici partecipanti in cerca dell’amore.

Uomini e Donne, duro affondo a Gemma Galgani e Ida Platano

Sono anni ormai che Gemma Galgani e Ida Platano cercano l’amore nello studio di Uomini e Donne. Le due dame del trono over godono di molta popolarità ma dividono il pubblico tra chi non potrebbe fare a meno di loro e chi, invece, crede che sia ora di cambiare cast e dare spaio a nuove personalità all’interno dello studio. Non è la prima volta che si levano cori di proteste contro Gemma e Ida, in ospedale per un malore, e anche Simone Virdis, ex cavaliere del dating show di Canale5, ha detto la sua sulle due amiche e su altri volti del programma in una recente intervista a PiùDonna.

“Ida, Riccardo, Gemma e Armando sono ingiudicabili, sono più opinionisti che partecipanti al programma. Loro sono lì per creare i contenuti. Il programma li tiene anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri. Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful. Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti. Vogliono stare in televisione, ma dovrebbero dargli un altro ruolo. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme. Giocano a recitare la soap nel programma. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati”.

Siete d'accordo con Simone? Nel frattempo Gemma tornerà per certo nello studio di Uomini e Donne, nonostante vi fossero molti gossip circa il suo addio definitivo. Si mormora che la dama torinese si sia sottoposta ad un intervento di chirurgia e che sia pronta a sorprendere il pubblico di Canale 5 a settembre, ma la notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata.

