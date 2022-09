Uomini e Donne, colpo di scena: Alessandro Vicinanza si dichiara a Roberta Di Padua!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Alessandro Vicinanza ammette di voler corteggiare Roberta Di Padua.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Federica Aversano e Riccardo Guarnieri discutono al centro dello studio, dopo che il cavaliere ha rifiutato nuovamente di lasciare il parterre per conoscere la tronista partenopea. Mentre Alessandro Vicinanza confida di voler corteggiare Roberta Di Padua, la tronista Lavinia spiega il motivo dell’uso del suo ventaglio.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza alla corte di Roberta Di Padua

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri, dopo che lei ha chiesto di prendere un caffè insieme. Il cavaliere pugliese, nonostante l’interesse dimostrato per la tronista, non vuole assolutamente lasciare il parterre maschile del trono over. Questione che provoca una valanga di polemiche: Riccardo viene accusato di voler tenere i piedi in due scarpe, Federica non vuole sbilanciarsi più di tanto perché vorrebbe essere corteggiata, mentre Armando Incarnato ne approfitta per accusare il collega pugliese di essere inconcludente.

Dopo un’accesa discussione, durante la quale Riccardo ha ribadito di non provare senza certezze. Si passa poi a Gloria Nicoletti, che ha contattato tre cavalieri tra i quali anche Alessandro Vicinanza, con il quale tuttavia non è decollato il rapporto non essendoci stato neppure un incontro, a causa della cena che il cavaliere ha fatto con Ida Platano. Mentre Gloria scarica Alessandro, lui confessa di voler uscire a cena con Roberta Di Padua, rientrata in studio dopo il confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi.

In studio scoppia la polemica, dal momento che solo una settimana fa Alessandro sembrava essere nuovamente innamorato di Ida, invece ora è felice del ritorno di Roberta, anche se lei non gli darà appuntamento per cena dato che preferisce tornare a casa. Si passa poi al trono classico con Lavinia, che spiega il motivo del suo ventaglio ovvero un gesto per calmarsi essendo una persona che soffre di ansia, commuovendosi per l’ostacolo che sta affrontando a testa alta. Lavinia è uscita con Francesco, il corteggiatore scartato da Federica a causa delle sua risposta poco decisa in esterna.

