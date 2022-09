Uomini e Donne, Federica Aversano spiazza Riccardo Guarnieri: ''Prendiamo un caffè insieme''

Gossip TV

Federica Aversano ci ripensa su Riccardo Guarnieri, ecco cosa è successo nella nuova puntata di Uomini e Donne.

Federica Aversano ha cambiato idea su Riccardo Guarnieri. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo aver avuto un chiarimento, la tronista ha ammesso di voler prendere un caffè con il cavaliere pugliese.

Uomini e Donne, Riccardo conquista Federica Aversano?

Vedendo Federica Aversano sul trono di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha ammesso di nutrire un certo interesse nei confronti della bella partenopea. Nonostante le iniziali remore, la tronista ha ammesso di aver cambiato idea e di voler prendere un caffè con il cavaliere pugliese, sebbene lui non voglia lasciare il trono over per conquistarla.

“Lui l’altra volta ha detto che si sarebbe seduto se avesse avuto una sicurezza da parte mia, e credo che questa sicurezza sia che io ti dica che mi fa piacere se ti siedi lì. Un caffè lo prendo volentieri”.

Federica ha cercato di far capire a Riccardo che ora lui ha la certezza da parte sua, perché lei è decisamente molto interessata ad approfondire. Il cavaliere, tuttavia, ribadisce la sua posizione, Riccardo ha dichiarato di voler conoscere Federica prima di prendere la decisione, ma in studio gli hanno fatto notare che ciò non è possibile. Nel frattempo, Maria De Filippi ha mandato in onda un video dei due che parlano della situazione con Ida Platano e la tronista partenopea ribadisce che, secondo lei, la storia tra la bresciana e Riccardo non sia ancora totalmente conclusa.

