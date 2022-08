Gossip TV

L'ex corteggiatrice è tornata a parlare dei motivi per cui è finita la sua storia con Davide Donadei, conosciuto del dating show di Uomini e Donne.

Dopo circa un anno e mezzo dall'inizio della loro storia d'amore nata all'interno del dating show di Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno annunciato di recente la fine della loro relazione.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi su Davide Donadei: "Per me problemi superabili per lui, opprimenti"

Nonostante entrambi hanno cercato di dare motivazioni sul motivo, anche in seguito alle incalzanti domande e richieste di chi si era affezionato alla loro storia, i due continuano a essere nell'occhio del ciclone e passa al vaglio ogni movimento social di entrambi.

A tal proposito, alcuni utenti hanno fatto notare un atteggiamento di Davide non totalmente rispettoso e sensibile quando negli ultimi giorni ha postato alcune foto in discoteca in cui è apparso sereno e sorridente. A questo si è aggiunto un post in cui l'ex tronista parlava di una rinascita in cui si torna "più forti e belli di prima":

Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.

Messa nuovamente in mezzo, Chiara è tornata a parlare di Davide in un lungo post condiviso su Instagram:

!Giuro che non aprirà mai più nessun argomento e vi chiedo anche di non scrivermi a raffica. Per quanto mi riguarda abbiamo vissuto una storia importantissima e credo di poter dire anche molto bella. Purtroppo ci sono stati diversi problemi personali di entrambi che hanno appesantito le circostanze. Mi prendo le mie responsabilità, anzi forse mi sento di divi che me ne sono resa conto tardi, soprattutto nell’ultimo periodo dove non sono stata in grado di percepire tante cose e in più di una circostanza non ho reagito bene. Per me erano problemi superabili, per lui troppo opprimenti."

Poi ha proseguito:

"Detto questo quando decide di allontanarsi è per ritrovare sé stesso (su questo punto ci tengo a sottolineare che qui non credo di essere “l’unica responsabile”). Logicamente mi dispiace non fare parte della sua felicità ma ancora di più mi dispiace che si prendano parti che fanno male ad entrambi. Io rimango coerente nel dire che gli auguro solo il bene, la spensieratezza e la felicità che merita, perché la MERITA. Non è un cogli***, non è un falso, non è un ragazzo cattivo, e se oggi sono qui a prendere le sue difese è perché solo NOI DUE sappiamo quanto ci siamo amati e quanto bene ci siamo fatti!"

Poi Chiara Rabbi ha così concluso:

"Ripeto ancora una volta: se non sono io ad odiarlo non dovete farlo voi! Le strade si sono divise, fa malissimo non posso negarlo. Lui è solo più forte nel nasconderlo! Non posso negare che nonostante qualche sbaglio ci siamo sempre rispettati quindi davvero non ha senso iniziare una gogna becera anche perché non è il cattivo della situazione!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.