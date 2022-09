Uomini e Donne, Chiara Rabbi su Davide Donadei e Nicolò Zaniolo: "Per me non ha senso"

Gossip TV

Chiara Rabbi chiarisce la sua posizione nei confronti di Davide Donadei e Nicolò Zaniolo.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è giunta al capolinea, ma i due continuano a lanciarsi frecciate sui social. Nelle ultime ore, infatti, l'ex tronista si è lasciato andare a delle insinuazioni che hanno attirato l'attenzione dei fan e provocato la reazione della romana.

La verità di Chiara Rabbi

Perche è finita la relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei? È questa la domanda che si pongono i fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne da ormai diverse settimane. Dopo le ultime dichiarazioni del ragazzo, che sui social ha parlato di gelosia tossica, molti hanno iniziato a insinuare che possa essere stata proprio quella a dividere la coppia.

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, Chiara ha condiviso una celebre frase di Bukowski che sembra essere una chiara frecciata a Davide: "Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno". Non solo. L'ex corteggiatrice ci ha tenuto a ribadire: "Raga, non me ne po’ fregà de meno, sincera. Sto pensando ad altro e zitta zitta mi sto vivendo la mia vita".

Ovviamente non sono mancate le domande su Nicolò Zaniolo. Senza troppi giri di parole, la Rabbi ha chiarito la sua attuale situazione sentimenale e soprattutto la sua posizione nei confronti del giovane calciatore della Roma:

Più volte ho smentito tranquillamente, io non mi invento nulla, non ho detto niente. Vi chiedo di finirla con questa storia. Non ha senso quello che dite. [...] Ho tolto le foto sui social e sul telefono con Davide e ho tolto il segui perché il passato non si cancella, rimane nel cuore, però per me non ha senso tenere delle cose o avere una fotografia sul comodino. Fondamentalmente se non esiste un qualcosa, per me non ha senso.

