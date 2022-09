Uomini e Donne, Veronica Ursida contro un discusso cavaliere del trono over: "Credo sia sbagliato mostrare in tv..."

Gossip TV

Veronica Ursida torna all'attacco contro Armando Incarnato e una nota coppia nata a Uomini e Donne.

Veronica Ursida è tornata a parlare del suo percorso a Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale Mio, l'ex protagonista del trono over ha colto l'occasione anche per commentare il comportamento di Armando Incarnato e lanciare una frecciata a una nota coppia nata proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Le critiche di Veronica Ursida

L'ex dama Veronica Ursida ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Mio in cui è tornata a parlare di Uomini e Donne e dei suoi protagonisti. La bellissima donna non ha potuto fare a meno di dire la sua su Armando Incarnato, il cavaliere con cui si è spesso resa protagonista di accese discussioni in studio:

Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne.

Leggi anche Roberta Di Padua rompe il silenzio su Davide Donadei

Chiuso il capito Armando, Veronica ha commentato e criticato anche una nota coppia nata proprio a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo:

Ursula e Sossio farebbero bene a tutelare la bambina, non mi piace il modo in cui fanno uscire le notizie che li riguardano. [...] Sono adulti, non devono mettere in mezzo i bambini. Un anno fa lei mi attaccò insinuando che io volessi fare il personaggio, era ambigua.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.