Uomini e Donne, Chiara Rabbi: "Sono vuota ed esausta, non ho voglia di..."

Il nuovo sfogo di Chiara Rabbi dopo la rottura con Davide Donadei.

Dopo diversi anni di relazione, Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno deciso di dirsi addio. Se l'ex tronista di Uomini e Donne è stato visto in compagnia di altre donne, la giovane romana sta provando in tutti i modi a riprendere in mano la sua vita e a concentrarsi su sé stessa, proprio come ha rivelato ai suoi fan sui social.

L'amaro sfogo di Chiara Rabbi sui social

Momento difficile per Chiara Rabbi che, dopo la rottura con Davide Donadei, sta cercando di voltare pagina e rimettere insieme i pezzi della sua vita. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato come sta vivendo questo periodo e chiarito la sua situazione sentimentale:

Non ho voglia e fantasia di pensare per 2. Sinceramente sono vuota ed esausta, non ho più nulla da dare e manco mi aspetto di ricevere. Prendo le cose troppo seriamente e quindi in una relazione cerco e voglio il massimo ed ora io darei -100. In questo momento mi farei solo corteggiare forse, sicuramente lo apprezzerei però magari non tutti sono in grado o ne hanno voglia. [...] Io non ho mai tradito in vita mia. La relazione più lunga che ho avuto è durata 6 anni.

Ricordiamo che la nuova stagione di Uomini e Donne, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà il prossimo martedì 20 settembre 2022 su Canale 5. Perché un nuovo slittamento? Sembra che il 19 settembre, giorno previsto per la partenza del dating show di Maria De Filippi, ci sarà uno speciale del Tg 5 dedicato ai funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

