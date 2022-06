Uomini e Donne, Chiara Rabbi si mostra in intimo e viene insultata su Instagram!

Gossip TV

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, criticata sui social per un video dove si mostra senza veli.

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al centro della polemica. Un video in intimo scatena le malelingue, che attaccano la giovane su Instagram nonostante l’intervento del fidanzato, Davide Donadei.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi nel caos per un video hot

Davide Donadei e Chiara Rabbi continuano a fare coppia fissa dopo Uomini e Donne. La corteggiatrice si è trasferita in Puglia per aiutare la sua dolce metà nell’attività di ristorazione e il tempo ha smentito tutti coloro che, vista la fretta della giovane coppia, non avrebbero visto per loro un futuro roseo e duraturo. Mentre Soraia Allam e Luca Salatino preoccupano i fan, Chiara è cresciuta molto anche sui social e vanta un bel seguito tra gli utenti di Instagram, con i quali condivide segreti beauty e momenti di quotidianità con Davide.

Secondo alcuni, tuttavia, la giovane romana avrebbe iniziato a vedersi come una possibile nuova influencer e si starebbe comportando in modo frivolo, sperando di attirare l’attenzione del pubblico e seguire qualche collega ben più illustre. La sensazione negativa su Chiara si è amplificata soprattutto dopo che l’ex corteggiatrice ha pubblicato un suo video in intimo, parlando dell’importanza di accettare il proprio corpo, migliorarsi per piacersi di più e fregarsene del giudizio altrui. Peccato che proprio questo video che inneggiava alla libertà sia stato preso di mira dagli haters, che hanno accusato Chiara di volersi metter in mostra e di non essere rispettosa verso sé stessa e il suo fidanzato. Un’accusa che ha fatto infuriare Rabbi, la quale ha pubblicato un video in intimo di Davide per far comprendere che mostrare il proprio corpo non può essere un male semplicemente perché si è donne.

“A me piace provocarvi. Ci sono giorni in cui mi vedo bene ed altri in cui mi vedo peggio. Se mi vedo bella e pubblico un video in mutande, che male c’è? Non ho solo quello da mostrare, ho anche quello […] Uomini e donne sotto al mio post che parlano di me come se fossi di proprietà di mio padre o del mio compagno! Io continuo a fregarmene e fare ciò che voglio!”.

Uno sfogo durissimo quello di Chiara, che proprio non sopporta chi la giudica perché ha deciso di mettere in mostra il suo corpo. Del resto, la giovane è libera, Davide approva e anche così non fosse insomma… Non sarebbe un dramma!

