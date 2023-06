Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta sui social: "Situazioni esasperate, ho perennemente paura che..."

Gossip TV

Il duro sfogo dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo i rumor di un ritorno di fiamma con Davide Donadei.

Chiara Rabbi ha letteralmente sbottato sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al centro del gossip per il suo rapporto con Davide Donadei, si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram rivelando ciò che la turba e la fa stare più male.

Il dolore di Chiara Rabbi

Chiara Rabbi e Davide Donadei continuano a stare al centro del gossip per la loro relazione. Negli ultimi giorni, infatti, la giovane influencer è stata paparazzata insieme alla mamma del pugliese e in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne.

I rumor su un possibile ritorno di fiamma con Donadei hanno provocato la reazione della Rabbi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato un lungo sfogo sui social in cui ha rivelato:

Ho bisogno di sfogarmi perché non riesco più a tenermi dentro nulla [...] Mi ritrovo a vivere e a dover affrontare tutti i giorni messaggi dal contenuto aggressivo, violento e volgare qualsiasi cosa mi ritrovi a fare, dire o mostrare. In alcune circostanze mi sento di subire vere e proprie molestie con l’invio continuo di messaggi spesso prepotenti e giudicanti da parte di chi nemmeno conosce il colore dei miei occhi; per non parlare di quanto la mia persona venga danneggiata a causa di notizie che riguardano comportamenti o situazioni esasperate o comunque anormalizzate rispetto alla vita di chi si sta scagliando contro di me!

Perché devo sentirmi costantemente sotto accusa, sbagliata o umiliata senza nessun motivo? Perché devo costantemente giustificarmi o spiegare a chi mi vuole bene che purtroppo chi mi sta insultando in quel momento nemmeno mi ha mai vista in faccia? Ho perennemente paura che sia violata la mia riservatezza o privacy tramite là divulgazione di informazioni personali a scopo di qualche “clic” in più considerando che una qualsiasi cosa veramente accaduta può essere rigirata, trasformata e plasmata a piacimento di chi senza nessun diritto la stia rendendo nota [...] Troppe volte ho pensato di sparire maledicendo il giorno in cui ho semplicemente scelto di seguire il mio cuore [...] A me piace usare il social, io adoro condividere nei miei canali le mie abitudini o esperienze, amo confrontarmi con tante persone diverse e accetto di cuore le critiche costruttive più dei falsi complimenti di circostanza.. Quindi perché devo abituarmi io alla cattiveria e non si può intervenire seriamente?

Chiara ha poi concluso invitando tutti a riflettere sulle proprie azioni:

Vi invito solo a pensare che siamo tutti umani, siamo tutti persone e siamo tutti liberi o meno di esporsi ma questo non deve dare il diritto a nessuno di sfogare le proprie frustrazioni verso un’altra persona. Mi spiace esser sempre pesante ma odio anche il fatto che quando poi scoppia la tragedia siamo tutte anime pie addolorate mentre la realtà è che siamo davvero delle bestie!

