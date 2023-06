Uomini e Donne, svelata la data d'inizio della prossima stagione!

Gossip TV

Ecco quando inizierà la nuova stagione del dating show di Uomini e Donne!Scopriamolo insieme!

Finalmente i fan di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, hanno una data d'inizio per la prossima stagione del programma!

Uomini e Donne, ecco quando riprenderà il programma!

A svelarlo è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram: le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda a partire da lunedì 18 settembre, sempre su Canale5 alle 14.45. Resta confermata, inoltre, che la prima registrazione del dating show è fissata per l'ultima settimana di agosto. In quel periodo, dunque, scopriremo tutte le novità della prossima stagione: chi saranno i nuovi tronisti e quali esponenti del trono over faranno ritorno nel programma.

In questi mesi, infatti, si è vociferato del ritorno di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani, che si è detto pronto a rimettersi in gioco nel programma, così come si è vociferato che alcune dame del dating show potrebbero abbandonare la trasmissione e non farvi ritorno. Per scoprirlo non ci resta che attendere la fine di agosto. Intanto, sembra sempre più probabile che la formula mista, con trono over e classico insieme, possa essere abbandonata, anche se è stata fonte di vivacità nel programma e di interazioni tra tronisti, dame e cavalieri che hanno regalato momenti indimenticabili al pubblico.

Una conferma, data la fine dell'emergenza da Covid-19, dovrebbe essere quella dell'assenza di mascherine e divisori in plexiglass, mentre per il ritorno del pubblico in studio c'è da attendere un'ulteriore conferma.

