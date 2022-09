Uomini e Donne, Chiara Rabbi non risparmia Roberta Di Padua: ''Giochi a fare la ragazzina''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, arriva il confronto tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, arriva il confronto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, dopo che l’ex tronista pugliese è stato pizzicato in compagnia di Roberta Di Padua. Tra la dama del Trono Over e l’ex corteggiatrice romana sono scintille.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Roberta Di Padua

La nuova puntata di Uomini e Donne è incentrata sul chiarimento tra Davide Donadei, Roberta Di Padua e Chiara Rabbi. L’ex tronista pugliese e l’ex corteggiatrice romana si sono lasciati pochi mesi fa e, dopo pochi mesi, Roberta e Davide sono usciti insieme a Napoli e si è parlato di una love story tra loro. In realtà, dopo una valga di gossip che hanno accompagnato l’accaduto, Donadei ha ammesso di essersi scambiato un bacio con Roberta e di non aver intrapreso alcuna relazione, né tantomeno di essere andato oltre con lei.

Chiara è evidentemente furiosa per questa storia, avendo trovato tutto poco rispettoso e si scaglia contro l'ex dama del trono over. Gianni Sperti interviene a favore della romana, facendo notare che aveva ragione di essere gelosa se ora, appena è tornato single, Davide è tornato da Roberta. Insomma, i due si sentono innocenti ma non convincono nessuno, soprattutto Tina Cipollari che crede che tra i due vi siano stati messaggi compromettenti sin dall’inizio, dato che sono così interessati dopo tanto tempo che non si vedono. Maria De Filippi rivela che Davide ha cercato di rivedere Roberta ma lei ha detto di no al suo invito spiegando di trovare la loro differenza d’età e di vita troppo netta.

Donadei sembra piuttosto infastidito da tutto ciò e arriva ad accusare Roberta di aver cercato di sfruttare la popolarità nata dopo la rottura con Chiara. La dama di Cassino spiega le proprie ragioni, facendo infuriare Tina che trova assurda l’intera dinamica: Roberta sono due anni che conosce la differenza d’età, quindi perché palesare il problema solamente ora? Mentre Maria difende Di Padua, l’ex tronista racconta alcuni retroscena sulla storia con Chiara e la sua eccessiva gelosia. Il racconto è scioccante e il tronista si mostra molto provato dal rapporto ossessivo vissuto con la sua ex, trovando in questo la comprensione del pubblico presente. Nel frattempo, Maria propone a Roberta di rimanere in studio e lei accetta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.