Uomini e Donne, Chiara Rabbi in ospedale: la foto preoccupa i fan

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi ha condiviso uno scatto che la ritrae in ospedale. Ecco cosa sta succedendo!

Chiara Rabbi è un volto molto noto ai fan di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: l'ex corteggiatrice di Davide Donadei è stata, nei mesi scorsi, molto spesso protagonista del gossip insieme all'ex gieffino, a causa della burrascosa fine della loro storia.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi in ospedale: ecco come sta!

L'ex corteggiatrice, tuttavia, ha allarmato i fan pubblicando uno scatto mentre era in ospedale. Come riporta Novella2000, Rabbi ha condiviso con i followers una foto, aggiornandoli sulle sue condizioni di salute. A quanto pare, una complessa infezione delle vie respiratorie l'ha portata a dover essere ricoverata. L'infezione le ha provocato faringite, otite e tracheite febbrile, a cui si è aggiunto anche un principio di broncopolmonite.

Sui social, Chiara Rabbi ha spiegato che la situazione è sotto controllo, sebbene stia ancora molto male, e di aver deciso di iniziare la terapia a casa, dato che è impossibilitata a spostarsi:

"Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio, perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi che non sono mai stata così male."

L'ex corteggiatrice ha rivelato di aver accusato i primi sintomi, poco dopo aver raggiunto il padre e il fratello per trascorrere insieme dei giorni di relax. La sua temperatura si è alzata di molto e gli occhi gonfi l'hanno convinta che non si trattasse di una febbre qualunque, così, quando il dolore si è esteso in tutto il corpo, ha compreso che era arrivo il momento di andare al pronto soccorso:

"Arrivo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l'elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, Un'infezione assurda, ho fatto i raggi ai polmoni"

