Uomini e Donne, Chiara Rabbi ammette: ''Ho paura di perdere Davide Donadei''

Dopo le ultime polemiche che hanno investito la relazione con il tronista di Uomini e Donne, Chiara Rabbi chiarisce il motivo della sua gelosia.

Nelle ultime settimane, Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno fatto preoccupare i fan di Uomini e Donne. L’ex tronista pugliese ha deciso di allontanarsi dai social, facendo intendere di avere qualche problema di salute, mentre la Rabbi è stata accusata di essere fin troppo gelosa e oppressiva nei confronti del suo fidanzato. Dopo le segnalazioni e lo sfogo, Chiara chiarisce una volta per tutte cosa sta succedendo con il Donadei.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi confessa: “Sono gelosa”

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono gettati a capofitto nella relazione dopo la scelta a Uomini e Donne, optando per la convivenza sin dai primi mesi. Chiara si è trasferita in Puglia, per aiutare l’ex tronista con il suo ristorante, rinunciando alla presenza della famiglia e delle amiche, ma guadagnandosi l’ammirazione di molti fan, che hanno trovato questo un gesto di grande amore. Nelle ultime settimane, Davide ha fatto preoccupare tutti, annunciando tramite la sua dolce metà di voler lasciare per un periodo i social, facendo intendere di non essere in perfetta forma fisica.

Poi, pochi giorni dopo, sono arrivate diverse segnalazioni sulla coppia del Trono Classico, che hanno messo in evidenza la gelosia possessiva ed esagerata della Rabbi, nei confronto del suo fidanzato. Chiara ha sbottato sui social, negando qualsiasi crisi con Davide e chiedendo agli haters di tenersi a distanza dalla loro bellissima storia d’amore. Poche ore fa, tempestata dalle domande del popolo del web, Chiara ha deciso di fare una precisazione doverosa.

“Sono gelosa è vero. Ma non per questo chiudo le persone dentro quattro mura. Ho paura di perderlo. Forse a tratti sono tanto insicura, magari poi ci stanno tante persone che di personalità e dignità non ne hanno proprio e per questo scappoccio facile […] Lui è la mia famiglia. È l’incastro perfetto di tutti i vuoti. È la mia persona”, ha confessato l'ex corteggiatrice. Insomma, nessuna crisi in vista e un po’ di sana gelosia non ha mai fatto male a nessuno.

