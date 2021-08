Uomini e Donne, Davide Donadei lo ha fatto davvero: fan preoccupati

Gossip TV

Davide Donadei ha deciso di lasciare momentaneamente i social. A darne annuncio è la fidanzata Chiara Rabbi.

Cosa succede a Davide Donadei? L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia della fidanzata Chiara Rabbi e dell’amico Matteo Ranieri, prima di chiedere alla sua dolce metà di fare un annuncio shock a suo nome su Instagram.

Uomini e Donne, Davide Donadei sta male? Parla Chiara Rabbi

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tra le coppie più amate dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. Dopo la scelta, Chiara ha capito di non poter star lontana dal bel pugliese, e si è trasferita con lui pronta per la convivenza e per un cambiamento drastico della sua vita. Chiara e Davide sono belli e innamorati, e hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza con Matteo Ranieri, che potrebbe essere il nuovo tronista a settembre. Nelle ultime ore, tuttavia, Davide ha chiesto alla sua dolce metà di occuparsi personalmente di un annuncio che ha gettato i fan nel panico.

“Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità. Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena potrà”, questo l’annuncio che la Rabbi ha fatto attraverso la pagina Instagram del Donadei. Sembra strano che il tronista non abbia voluto parlare personalmente ai suoi followers, che sono ormai molto in pensiero per la salute dell’affascinante pugliese.

Nel frattempo, certi che Davide spiegherà tutto a tempo debito, in studio si scaldano i motori per la nuova stagione di Uomini e Donne. Aleggia ancora il mistero sull'identità dei quattro nuovi tronisti scelti da Maria De Filippi, mentre sembra riconfermato il ritorno nel parterre femminile di Isabella Ricci, amata protagonista del Trono Over.

