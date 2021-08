Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta sui social e smentisce la crisi con Davide Donadei

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social: "Solo chiacchiere, cosa ne sapete dell'amore che proviamo".

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono in crisi? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è intervenuta sui social per rispondere alle critiche e smentire la notizia.

Chiara e Davide in crisi? Parla l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Davide e Chiara continuano a stare al centro del gossip. Da quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare momentaneamente i social per motivi di salute, in molti hanno iniziato a parlare di una presunta crisi tra lui e la sua fidanzata. Tra questi anche Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione sulla coppia: "Davide non può avere un discorso con nessuno senza che lei sia lì accanto. Mi hanno riferito che Chiara è una super pesante e gli sta sempre addosso".

Le accuse e le varie segnalazioni sui social hanno provocato la reazione di Chiara. "Anche senza forze mi coccola. Ma cosa ne sapete voi dell’amore che proviamo noi. Solo chiacchiere" ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social smentendo la crisi con Davide.

Ma non è finita qua. La Rabbi, stanca delle critiche e degli attacchi ricevuti sui social, si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram: "Non accetto chi genera odio gratuito [...] Non capisco questo odio nei miei confronti. Un conto è criticare un conto è generare odio. Io ho scritto che invece di godermi l'estate ho deciso di lasciare tutto, venire qui, sostenere Davide e lavorare".

