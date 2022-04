Uomini e Donne, Catia Franchi scatena il panico in studio! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Catia Franchi contro Biagio Di Maro e scoppia il caos nello studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Giacomo e Gemma Galgani sono usciti insieme e la dama torinese sembra decisamente felice per questa nuova conoscenza. Mentre Vincenza lancia pesanti accuse al cavaliere Saverio, Catia Franchi si ritrova al centro delle polemiche in studio.

Uomini e Donne: tutti contro Catia Franchi

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Gemma Galgani e Giacomo, che hanno trascorso insieme una bella esterna. Nonostante qualche battuta di spirito sul fatto che la dama abbia accettato di uscire con un uomo della sua età, Gemma crede di poter continuare la frequentazione con il cavaliere e si mostra molto euforica al centro dello studio. Si passa poi a Vincenza, che è uscita con Saverio e si è trovata in una spiacevole situazione: il cavaliere ha iniziato a dimostrare di aver fin troppo voglia di un approccio fisico, strappandole baci e abbracci che l’hanno piuttosto infastidita.

Vincenza, poi, scopre che Bruno ha conosciuto due nuove donne, che Maria De Filippi invita dietro le quinte per conoscerlo in un ambiente sicuro, e che non ha intenzione di aspettarla. Pinuccia, umiliata con la rivelazione sulla dentiera, confessa invece di avercela ancora molto con Bruno, nonostante le scuse del cavaliere. Al centro dello studio, prendono posto Biagio Di Maro e Catia Franchi dopo l’ultimo scontro a dir poco infuocato. Il cavaliere partenopeo è furioso per gli appunti della dama sul suo stato economico, tirando in ballo la parentela della donna con la stilista Elisabetta Franchi.

Catia si difende, ribadendo che Biagio vuole farsi passare per chi non è, per poi non impegnarsi neppure per un primo appuntamento. Armando Incarnato si scaglia contro Catia, accusandola di aver cercato di umiliare Biagio senza alcun motivo e di avere la possibilità economica per portarlo lei a cena in un ristorante da favola. Tina Cipollari, contrariamente alla maggioranza, crede che Catia sia attaccata così duramente solamente a causa del suo cognome e che Biagio continui a fare gli stessi errori, dato che tutte le donne si lamentano di lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.