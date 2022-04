Uomini e Donne, Pinuccia umiliata in diretta Tv: ''Si è tolta la dentiera mentre eravamo a...''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Bruno racconta un aneddoto shock su Pinuccia, umiliando la dama del Trono Over

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Catia Franchi umilia Biagio Di Maro al centro del studio, creando caos tra i presenti. Mentre Aurora Colombo lascia lo studio in seguito allo scontro con Luca Salatino, Bruno rivela un dettaglio intimo di Pinuccia, che sbotta furiosa.

Uomini e Donne, Pinuccia furiosa con Bruno: lui rivela tutto!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Luca Salatino e Aurora Colombo, dopo le insinuazioni della corteggiatrice che hanno fatto infuriare il tronista, spalleggiato da Tina Cipollari che proprio non crede nella trasparenza della giovane. Si passa poi al Trono Over con Biagio Di Maro, che è uscito con Catia Franchi, sorella di Elisabetta, che da qualche settimana siede nel parterre femminile del dating show di Canale5. Nonostante l’iniziale impatto negativo avuto in studio, Catia ha accettato di uscire con Biagio ma è rimasta molto delusa dal fatto che il cavaliere non si sia minimamente impegnato nel creare un’atmosfera gradevole per il loro primo appuntamento.

I commenti di Catia non fanno piacere ai presenti, che trovano che la dama pecchi di umiltà, avendo fatto troppo caso all’etichetta e al potere economico del cavaliere partenopeo. Catia, inoltre, accusa il cavaliere di aver tentato di baciarla e di volersi mostrare per ciò che non è. Maria De Filippi interpella Pinuccia, che accusa gli uomini del parterre di trattare male le donne, compreso Bruno che l’ha umiliata pubblicamente. Il cavaliere, tuttavia, ammette di averci ripensato dopo aver trascorso la cena con Pinuccia, che nel bel mezzo del pasto si è tolta la dentiera davanti a lui, suscitando così le critiche dei presenti che trovano di cattivo gusto questo racconto. Angela, invece, ha accettato il contatto di Gianluca e Franco ma non sembra entusiasta di nessuna delle due conoscenze.

Si passa a Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne, che è uscita in esterna con Matteo. Il corteggiatore ha fatto una serenata a Veronica, e tra i due c’è stato molto contatto fisico, sebbene Veronica abbia evitato di baciarlo. Secondo Gianni Sperti, Matteo è costruito così come lo sono le sue esterne, e funzionano con la tronista solamente perché lei è particolarmente presa. Veronica crede a Matteo, ma ammette di aver voluto aspettare per il bacio anche per essere certa delle buone intenzioni del corteggiatore, visto il contesto televisivo. Veronica è uscita anche con Andrea, il corteggiatore che ha fatto impazzire i fan del programma con i suoi commenti taglienti.

