Uomini e Donne, Carola Carpanelli commenta la rottura con Federico Nicotera

Carola Carpanelli ha rotto il silenzio dopo le recenti dichiarazioni di Federico Nicotera, che ha confermato la fine della loro storia d'amore nata nel dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli sulla fine della storia d'amore con Federico Nicotera: "Io e Fede ci siamo lasciati"

La coppia, che ha lasciato insieme il programma insieme lo scorso marzo, sembrava molto unita e complice, come testimoniato dalle tante foto che hanno postato su Instagram e l'intervista a Verissimo in cui sono stati ospiti all'inizio di aprile. La fine sembra essere arrivata come un fulmine a cielo sereno.

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così... Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo, queste le parole di Federico Nicotera annunciando la fine della storia con la Carpanelli.

Dopo qualche giorno di silenzio, anche Carola ha voluto commentare la rottura con l'ex tronista. L'ex corteggiatrice oggi, ha dichiarato:

"Buongiorno, ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapere. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno"

