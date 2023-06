Uomini e Donne, Federico Nicotera ufficializza la rottura con Carola Carpanelli: "È finita!"

Gossip TV

È ufficialmente finita la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

È ufficiale! La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta al capolinea. A confermare la rottura è stato l'ex tronista del dating show di Canale 5 che, tramite un lungo messaggio su Instagram, ha chiesto a tutti i suoi fan di rispettare il delicato momento.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati: l'annuncio ufficiale sui social

A distanza di pochi mesi dalla scelta, è finita tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera. A rivelarlo è stato l'ex tronista di Uomini e Donne sui social. Il romano ha preferito non rivelare le cause della rottura ma, stando a quel che già aveva raccontato in tempi non sospetti, il loro allontanamento dovrebbe essersi consumato per incompatibilità caratteriali:

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così...

Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo.

Leggi anche Silvia Zanin conferma la fine della relazione con Sabino

L'annuncio di Federico, però, ha provocato la dura reazione di molti, che sono tornati ad attaccare Uomini e Donne per la scelta dei suoi protagonisti. A ogni modo, la produzione del dating show sta già lavorando per la prossima stagione, che tornerà in onda a settembre su Canale 5

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.