Uomini e Donne, caos in studio: Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti si lasciano...per poi tornare insieme? [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, spazio al confronto tra Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri, la cui storia prosegue tra ritorni e fughe, al punto che neppure in studio sembrano riuscire a star loro dietro. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

A Uomini e Donne è andato in onda un nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, un confronto estremamente confusionario, in cui la coppia prima sembra aver deciso di chiudere la storia...per poi tornare a litigare nuovamente, riaprendo la loro relazione.

Uomini e Donne, confusione in studio: come finirà tra Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri?

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 7 febbraio, in studio c'è stato un confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la dama ha rivelato che il cavaliere aveva iniziato una conversazione con una ragazza di 21 anni, conosciuta su Instagram. Il cavaliere prende immediatamente il telefono e lo dà a Gianni Sperti, perché l'opinionista possa leggere la conversazione. Dai messaggi non emerge nulla di compromettente, perché la ragazza in questione gli ha mandato diversi complimenti, a cui il cavaliere ha risposto con semplici ringraziamenti.

L'opinionista si trova a dar ragione al cavaliere e anche Armando Incarnato prende parola e accusa Gloria di aver voluto usare il cavaliere e che, dato che avevano chiuso la storia, non erano affari suoi se Riccardo si sentiva con qualcuno o meno. Ma Gloria non ci sta e si alza dalla sedia, rispondendo con tono furioso al cavaliere e scoppia in lacrime. Non capisce perchè ora sta passando lei per la "cattiva della storia", quando Riccardo si è sempre tirato indietro. Ma il cavaliere le dice che lui era pronto a darle tutte le dimostrazioni di cui aveva bisogno, ma la dama nella puntata precedente ha dato importanza all'intervista del Guarnieri su Ida Platano e ha deciso di chiudere la storia.

La discussione continua e Maria De Filippi chiede ai due che cosa intendono fare, visto che sono di nuovo al centro studio: quando la dama esita a rispondere, il cavaliere ammette di essere deluso da questo suo atteggiamento e alla fine decide di chiudere, questa volta per sempre. Gianni Sperti interviene e accusa la dama di essere stata falsa, perché Riccardo aveva ammesso di provare un sentimento per lei, ma di non essere pronto ad ammetterlo a tutti, lei doveva andare da lui e baciarlo.

Quando anche il cavaliere ammette che lui era pronto a stare con lei, anche a uscire con lei e gliel'aveva detto a telefono, la dama gli corre incontro e lo abbraccia. La confusione è evidente nello studio, perché ora sembra che siano pronti a fare pace, ma Riccardo è ancora deluso dall'atteggiamento di Gloria e non sembra disposto a cedere. A intervenire ci pensa Maria De Filippi, che consiglia ai due di ballare insieme e chiarire, così da decidere se uscire insieme o no. Dopo il ballo, la conduttrice chiede di nuovo che cosa hanno intenzione di fare, ma Riccardo continua a sostenere di essere deluso e di non sentirsi pronto a uscire con Gloria.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne