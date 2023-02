Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri abbandona lo studio: finita in lacrime la storia con Gloria Nicoletti [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5,

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con il corteggiamento di Claudio F. e Gemma Galgani, che giunge alla sua conclusione. Ma, c'è aria di maretta anche per Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, ormai stremati e giunti al punto di rottura. La puntata si concentra anche sul trono classico con Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri abbandona lo studio, fine della storia con Gloria Nicoletti

In un video del dopo puntata Gemma Galgani e Claudio F. si sono confrontati e la dama torinese ha manifestato la sua insofferenza verso l'atteggiamento del cavaliere, che sembra disinteressato a conoscerla e ha preferito ballare due volte con Tina Cipollari, rifiutando lei. La dama, in camerino, si è anche lasciata andare a un lungo sfogo, piangendo e sentendosi tradita dal suo atteggiamento. Tornati in studio, Claudio F. è categorico: non ha intenzione di continuare la sua conoscenza con Gemma. Il cavaliere ha anche messo fine alla sua "amicizia" con l'opinionista, dato che lei non ha accettato di scendere al centro studio per lei.

Tra la dama e Tina scoppia l'ennesima polemica, dato che per Galgani è stata l'interferenza di Cipollari durante tutta la registrazione a portare Claudio F. a chiudere con lei. L'opinionista si infervora, perché non ha fatto nulla per spingere il cavaliere lontano dalla "rivale" ed è evidentemente la mancanza di feeling reciproco ad averlo portato a voler chiudere con la dama torinese, ma di certo non è lei la colpevole. Dopo aver chiuso con Gemma, il cavaliere rivela che continuerà la conoscenza con le altre due dame: Gabriella e Michela.

Tocca alla storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nella scorsa puntata i due avevano deciso di chiudere la loro conoscenza, ma a quanto pare il cavaliere ha contattato la dama e le ha detto che sente la sua mancanza e non ha dormito la notte, pensando a lei. Gloria, in studio, ribatte, citando la famosa intervista rilasciata da Guarnieri sul magazine di Uomini e Donne. In questa intervista tra le domande è stato chieso al cavaliere di Ida Platano e Alessandro Vicinanza e sui social, per sponsorizzare l'intervista, Riccardo ha usato la canzone di Shakira, tormentone delle ultime settimane. Gianni Sperti interviene dicendo che se lui non pensasse a Ida, non avrebbe dovuto proprio nominarla, mentre nell'intervista Riccardo parla male di Alessandro.

La padrona di casa a sorpresa rivela che anche Ida ha letto l'intervista e si è molto infuriata, poi, chiede a Gloria se intende continuare. La dama dice che prima di rispondere vuole che Riccardo sia sincero per una volta: lei non si fida di lui e come sempre lui non è sincero. Tra l'altro per lei l'intervista ha un peso e non vuole frequentare un uomo che manda ancora frecciatine alla sua ex, soprattutto, se non vuole ammettere ciò che prova per lei.I due sono ai ferri corti e alla fine Gloria si alza e dice finalmente basta: non vuole un uomo che non si espone per lei, che invece si è sempre esposta per lui, nonostante Riccardo non l'abbia mai riconosciuto. Il cavaliere rivela di essere molto deluso e chiede a Maria De Filippi di voler andare a casa. Quando la conduttrice glielo concede, il Guarnieri lascia lo studio.

Spazio al trono classico con Lavinia Mauro: tra la tronista e il corteggiatore Alessio Corvino è tornato il sereno, tanto che nel dopo puntata i due si sono riappacificati e si sono baciati appassionatamente. Peccato, però, che anche con Alessio Campoli la tronista abbia fatto pace e in studio il rivale assiste inerme al video che mostra i loro baci e la loro riappacificazione, avvenuta a distanza di 20 minuti dalla sua. Lavinia ha anche preso una decisione: seguirà il consiglio di Maria De Filippi e d'ora in poi non ha intenzione di elemosinare le loro attenzioni, ma al contrario i due corteggiatori dovranno impegnarsi molto per conquistarla. Quando i ragazzi ribattono che lei vuole sempre qualcosa da loro, che vuole essere corteggiata a modo suo, Gianni interviene dicendo che loro non le hanno mai dimostrato niente alla tronista, ma i due corteggiatori sono molto furiosi e continuano ad accusare la tronista di essere molto viziata. Alla fine della discussione, entrambi rifiutano di ballare con lei, lasciandola amareggiata.

