Uomini e Donne, caos in studio e Armando Incarnato finisce sulla graticola

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, sono volati stracci in studio durante il trono over e in particolare Armando Incarnato è finito sulla graticola, dato che molte dame lo accusano del suo atteggiamento contraddittorio. Ecco cos'è successo.

Oggi, a Uomini e Donne si riparte dal trono classico con Federico Nicotera, ancora indeciso tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli, per poi passare al trono over con Alessandro e le sue dame, disposte a tutto pur di conoscerlo. Ma il vero centro della puntata è Armando Incarnato che ha un confronto molto aggressivo con diverse dame del programma.

Uomini e Donne, caos in studio durante il trono over

Federico Nicotera è ancora alle prese con Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Il tronista romano e la bionda corteggiatrice stavano cercando di chiarirsi, dopo che Carola si era andata a sedere sugli spalti in lacrime, dopo l'esterna di Federico e Alice. Ma, una volta riaperti i microfoni, la ragazza lo ha allontanato, dichiarando di non essere a suo agio a parlare in studio. Carola ammette che secondo lei Federico è attirato più dalla conquista che da lei in quanto donna. Alice, da parte sua, è delusa perché per l'ennesima volta lei torna in studio, ma Federico passa la puntata a parlare solo con Carola. Quando Maria De Filippi chiede al tronista chi vuole che lo accompagni a lavoro, il tronista nomina Carola, per poter chiarire con lei. Alice è infastidita, ma il dolce cavaliere Alessandro la consola: il cavaliere la vede come una nipotina e ammette che secondo lui Federico dovrebbe scegliere lei.

Si passa al trono over con Alessandro e il suo vasto parterre di conoscenze: Gemma Galgani, Pamela e Cristina. La dama torinese vuole rassicurare il cavaliere: lei è interessata a lui, sente di avere delle chances importanti, ma lui a sua volta non deve sentire la pressione di doverla conoscere, solo perché in studio altri gli mettono pressione - con ovvio riferimento a Tina Cipollari e al suo show della scorsa puntata -.

Inaspettatamente, si inserisce nel discorso Roberta Di Padua che non nasconde la sua meraviglia nel vedere Cristina nel parterre di Alessandro: secondo lei la dama è troppo bella e giovane per un cavaliere come Alessandro. Inoltre, aggiunge, anche a lei non sembra plausibile l'interesse del cavaliere napoletano per una dama come Gemma, con quasi 20 anni di differenza. Nella questione, entra anche Armando Incarnato: dall'alto della sua esperienza con Cristina, secondo lui, l'interesse per la dama è tutta una strategia. Poi, sgancia una bomba: gli sono arrivate tante segnalazioni di profili fake su di lui e Cristina come coppia e secondo il cavaliere è proprio la dama a crearli.

Dato che ancora una volta è stata menzionata l'età di Gemma, la dama torinese interviene cercando di chiarire che lei non si vergogna della sua età, ma la sua affermazione scatena una risposta polemica in Paola. Così, tra le due donne si arriva a una discussione violentissima, con accuse e offese molto pesanti da parte di entrambe. Ma, anche Paola e Alessandro arrivano di nuovo a rinfacciarsi le loro uscite passate, finché la dama non ammette che per lei, il cavaliere è stato il primo partner dopo tanto tempo. Ormai, nello studio è il caos: Armando e Cristina continuano a urlarsi contro, così come Paola e Alessandro.

Uomini e Donne, Armando Incarnato sulla graticola

A sorpresa, Maria De Filippi fa accomodare anche Desdemona nel parterre di Alessandro, ma il suo arrivo scatena altre liti: l'altro cavaliere con cui la dama si stava conoscendo, Alessandro S., va su tutte le furie perché non sapeva di questo sviluppo. Ma, invece di chiedere spiegazioni alla dama, si scaglia contro il rivale. La conduttrice del programma, però, non ci sta e gli dice di calmarsi, perché non ha senso il suo comportamento. Desdemona prende la parola e gli dice che, benché sia stata bene con lui, ha dei tratti caratteriali che non le piacciono e in questo periodo il cavaliere ha conosciuto altre donne, quindi, non ha alcuna ragione di arrabbiarsi in questo modo.

L'atteggiamento possessivo e maschilista dei cavaliere scatena la risposta piccata di Maria De Filippi: forse, sarebbe ora che i cavalieri si rendessero conto che anche le dame hanno diritto a conoscere diversi uomini e vogliono sperimentare una certa libertà nel poter scegliere con chi uscire.

Ma a quanto pare, la conduttrice ne ha ancora: fa entrare in studio Andre, corteggiatrice di Armando, che però il cavaliere dichiara di non aver mai sentito. Maria non sembra convinta di questa affermazione e dà la parola alla dama. Andre ammette che Armando non ha mai risposto ai suoi messaggi, mentre il cavaliere sostiene che lui l'ha sempre chiamata ed è stato educatissimo, ma non voleva continuare la conoscenza per un "problema" della donna e non vuole parlarne in studio.

Il cavaliere continua a sentirsi attaccato, ma la dama chiarisce che vuole solo parlare con lui, non ha alcun motivo per attaccarlo. La dama ammette tranquillamente di avere un disturbo alimentare e di andare da una psicologa, ma che secondo lei non è questa la ragione per cui Armando non l'ha più cercata. L'atteggiamento del cavaliere non è nuovo: dopo un'apparente interesse, cessa improvvisamente ogni contatto e questo lo sottolinea anche un'altra dama che lo frequentato per 4 giorni, Beatrice. Anche Cristina e Gianni Sperti si scagliano contro di lui e lo invitano a domandarsi il perché abbia sempre questo atteggiamento così sfuggente e che, forse, in fondo, non è interessato a conoscere nessuna davvero.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne