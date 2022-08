Uomini e Donne: Camilla Mangiapelo torna a parlare della rottura con Riccardo Gismondi, lo sfogo sui social

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo sui social: "Come fate a trarre conclusioni senza sapere".

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi è giunta al capolinea qualche settimana fa. Ad annunciare la rottura è stata proprio l'ex protagonista del trono classico, che ha letteralmente spiazzato tutti i fan affezionati alla coppia sin dai tempi del dating show di Canale 5.

Lo sfogo social di Camilla Mangiapelo

Dopo sei anni d'amore, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi hanno deciso di dirsi addio. A dare il triste annuncio è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha deciso di fare chiarezza e ribadire una volta per tutte la sua posizione: "Io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa [...] Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono".

Ma non è finita qui perché, a distanza di alcuni giorni dall'annuncio, Camilla è tornata sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan riguardo la sua storia con Riccardo. "Come sei riuscita a lasciare Riccardo?" ha domandato un utente provocando la reazione della diretta interessata: "Mi chiedo come possiate trarre queste conclusioni senza sapere. E se fosse l’esatto contrario? Non ve lo siete mai chiesto questo eh?".

E ancora un utente le ha scritto: "Perché quando finisce una relazione tra famosi sono le donne a fare il post? Sti uomini sono un po’ senza pa**e". "Ma guarda se ti può consolare le mie valgono doppio. [...] Se sono pronta per una nuova relazione? Qui forse chiedo l’aiuto da casa. Non credo esistano tempi prestabiliti. Solo persone giuste o sbagliate" ha prontamente replicato la Mangiapelo. Arriverà una reazione anche da parte di Gismondi? Staremo a vedere.

