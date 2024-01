Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo presa di mira sui social: il commento agghiacciante

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo replica furiosa ad un commento molto cattivo sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Brutto colpo per Camilla Mangiapelo, una delle storiche ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Su TikTok ha preso a circolare un video sella sua esperienza in Tv e un’utente ha commentato senza pietà, portando Camilla a replicare a tono. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, un commento gela l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo

Tra i volti storici di Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo è uno di quelli che è rimasto nel cuore dei telespettatori del dating show di Canale 5. Giovanissima, a solo 19 anni, Camila ha conquistato il tronista Riccardo Sigismondi e la loro relazione è durata tantissimi anni, fino a quando i due hanno deciso di lasciarsi per sempre. L’ex corteggiatrice è un volto piuttosto amato sui social, dove ha condiviso la notizia di aver trovato un nuovo amore, Luca Moro, con il quale ad oggi convive. Sebbene siano passati davvero tanti anni, su TikTok continuano a girare video sul percorso di Riccardo e Camilla a Uomini e Donne, e un’utente ha deciso di commentare in modo spietato.

“Mi è uscito su TikTok un video dove c’eri te a Uomini e Donne e mi chiedo come si faccia ad essere così. Una maleducazione fuori dal comune, zero rispetto, ma giuro non so perché sentivo proprio la necessità di scrivertelo. Forse perché vederti prima di andare a dormire mi ha talmente tanto irritata che penso al ritardo mentale che ci vuole nello starti accanto, davvero imbarazzante! E io che ti scrivo mi sono effettivamente abbassata ad un livello… ma vabbè sono in sessione ad ingegneria aerospaziale, posso giustificare me stessa e la mia deficienza così. Top! Hai vinto 5 minuti di importanza da me che non seguo su Instagram nemmeno la mia bestie. Ma davvero ne sei uscita così scomoda e fallimentare, nei modi ovviamente, il resto boh. Mi auguro con il cuore che avrai un minimo di spessore in più, chissà”.

L’utente ha espresso un pensiero durissimo su Camilla, sottolineando il suo modo di parlare con marcato accento romano, che trova a quanto sembra insopportabile. L’ex corteggiatrice ha commentato prontamente, ammettendo di essere rimasta scioccata dalla cattiveria delle parole ricevute: lei all’epoca era poco più che maggiorenne, sicuramente il suo accento era marcato per farle da scudo, ma ciò non pregiudica chi lei è veramente.

"E soprattutto non servirà a niente fare i fighi e scrivere “forse perché mi sto laureando in ingegneria aerospaziale, ho bisogno di usare in questo momento la mia frustrazione”, è molto brutto, molto male. Ma non risponderò con la stessa cattiveria perché non mi appartiene e chi mi conosce bene sa che sono una persona estremamente buona. Certo, non lascio che qualcuno mi pesti i piedi ma questo è un altro discorso. E mi dispiaccio per le persone così piuttosto. Che alle 2 di notte pensano ste robe, mi dispiaccio”.

