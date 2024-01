Uomini e Donne, anticipazioni: il clamoroso gesto di Mario nei confronti di Ida Platano

Gossip TV

Oggi, martedì 16 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Mario Cusitore si tatua il nome di Ida sulla mano

Mario Cusitore ha scelto di fare un gesto veramente clamoroso nei confronti di Ida Platano. Il corteggiatore si è tatuato infatti il nome di Ida sulla mano. Proprio la Platano, nei giorni scorsi., si era lamentata facendo presente che non sentiva Mario particolarmente interessato a lei, soprattutto dopo le segnalazioni arrivate in studio. Oggi, ne sono arrivate altre sempre dalla stessa ragazza, Mariangela. Ida, nonostante ci sia rimasta inizialmente male, ha poi chiarito voluto chiarire con Mario, colpita anche dal gesto che ha fatto per lei.

Alessandro Vicinanza è uscito con Emanuela ma hanno scelto di non continuare la loro conoscenza. Per questo motivo la dama si è trovata a discutere con Roberta di Padua. Per quanto riguarda il trono classico, Chiarimento poi tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto; Beatriz D’Orsi invece si è infastidita e ha lasciato lo studio dopo aver assistito al bacio avvenuto in esterna tra di Brando e Raffaella.

