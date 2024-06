Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo a ruota libera su Perla Vatiero e Beatrice Valli: "Ecco cosa penso"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi a Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo, si sbilancia sulla gieffina Perla Vatiero e commenta l'ultima discussa intervista rilasciata da Beatrice Valli.

Camilla Mangiapelo è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Ospite su RDS NEXT, la giovane influencer ha ricordato la sua esperienza nel dating show di Canale 5 e rotto il silenzio sulla vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, e Beatrice Valli, ancora al centro delle polemiche per la sua ultima intervista.

La verità di Camilla Mangiapelo

Camilla Mangiapelo ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione radiofonica RDS NEXT in cui ha parlato del suo percorso televisivo iniziato a Uomini e Donne e continuato a Temptation Island. Intervistata da Le Donatella, l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, oggi felicemente fidanzata con il calciatore Luca Moro, si è lasciata andare a una confessione su Selvaggia Roma che ha sorpreso tutti:

Uomini e Donne è stata una casualità: una mia amica scrisse per me una email, poco dopo mi hanno contattata e sono andata. Ho partecipato a Temptation Island ai tempi, nel 2016, l’anno di Lenticchio per intenderci. È stata bella tosta. Con Selvaggia (Roma, ndr) mi sono trovata benissimo, si era creata una super amicizia. Selvaggia ne ha almeno 10 di cose che una persona nel mondo dovrebbe avere: è sincera, schietta, è una persona estremamente leale. Poi lei ti fa vedere esattamente quello che è, senza troppe patine e filtri. A me lei piace tanto per questo, la porto nel cuore perché da quando l’ho conosciuta mi è piaciuta sin da subito.

Dopo aver ricordato le sue importanti esperienze televisive, Camilla ha partecipato ad un particolare gioco in cui ha dovuto commentare alcuni profili di famose influencer e dire la sua in merito. La prima persona è stata la sua ex amica Chiara Rabbi e poi la giovane vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero:

Chiara è stata un’amicizia che sicuramente ha segnato particolarmente l’ultimo anno della mia vita. Le auguro un gran bene lavorativamente parlando, umanamente parlando tutto ciò che di meglio la vita possa riservarle. Questo. Non è finita molto bene, no. Perla non la conosco personalmente. Da ciò che ho potuto vedere sono felice che sia tornata con il suo ex fidanzato con il quale si era lasciata durante Temptation Island, Mirko. Niente, è una bellissima ragazza, la trovo molto bella e a me piace. Pollice in sù per Perla.

Beatrice Valli nel caos: parla Camilla Mangiapelo

È stata poi la volta di Beatrice Valli, l'influencer finita negli ultimi giorni al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Il motivo? Per chi non lo sapesse, la compagna di Marco Fantini è stata duramente criticata sui social per alcune dichiarazioni rilasciate nel podcast The Roulette Talk di Elena Gardella circa la sua notorietà. A tal proposito, la Mangiapelo ha confessato:

Questa la voglio dire perché ho letto la sua intervista in cui ha detto di meritare anche più del suo successo. C’è differenza tra il merito e il desiderio, a mio avviso perché si può desiderare per sé stessi tantissime cose ma il merito non è una cosa che ci si può dire da soli. Non posso dire da sola: “Io merito un mezzo busto a Piazza del Popolo”, no sono gli altri a stabilire il nostro merito. Quindi ecco, se devo dire una cosa che proprio non ho amato di questa intervista è stato proprio questo. Un po’ meno.

