Uomini e Donne, cambio di programmazione: salta la messa in onda oggi per fare spazio allo speciale di Amici 23

Doppio appuntamento con Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5 al posto di Uomini e Donne.

Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset. Oggi, venerdì 22 marzo 2024, alle ore 14.45 su Canale 5 non andrà in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne, ma uno speciale di Amici 23 in vista dell'inizio della fase Serale del talent show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne si ferma: ecco cosa andrà in onda

Salta la puntata di Uomini e Donne. In vista dell'inizio del Serale, che partirà domani sabato 23 marzo 2024, Mediaset ha deciso di cambiare programmazione. Oggi alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda uno Speciale dedicato ad Amici 23 dove i telespettatori potranno vedere i 15 allievi ammessi, suddivisi in tre squadre, ripercorrere il loro emozionante percorso all'interno della scuola.

Subito dopo lo Speciale di Amici, alle ore 16.10 su Canale 5 andrà in onda il consueto appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi che mostrerà al pubblico la preparazione degli allievi al Serale.

Quanto a Uomini e Donne, tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì 25 marzo, alle 14.45. Con ogni probabilità, sarà trasmessa l'attesa scelta del tronista Brando Ephrikian che, stando alle anticipazioni, ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme alla corteggiatrice Raffaella Scuotto.

